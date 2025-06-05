Положительное заключение по исполнению бюджета Алматы за 2024 год дала Ревизионная комиссия

Председатель Ревизионной комиссии по городу Алматы Алтай Бердикулов выступил с отчетом на 30-й сессии городского маслихата, представив итоги аудита исполнения местного бюджета за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

По его словам, объем поступлений в бюджет составил 2 013,2 млрд тенге – с ростом на 22,2% по сравнению с 2023 годом.

Основной вклад традиционно обеспечили налоговые поступления – 1 810,9 млрд тенге, что на 24,2% больше прошлогоднего показателя. При этом доля неналоговых поступлений выросла на 88,2%, превысив 53,6 млрд тенге, в том числе за счет усиления контроля за административными штрафами.

Положительная динамика во многом стала результатом системной работы по выводу теневой экономики в правовое поле: только за 2023-2024 годы в бюджет дополнительно поступило более 200 млрд тенге. Так, были выведены из тени почти 20 тыс. торговых точек, улучшено администрирование штрафов и увеличены начисления по объектам незаконной рекламы.

Комиссией также обозначены дополнительные резервы бюджета – свыше 30 млрд тенге в год – за счет пересмотра ставок аренды коммунального имущества, налога на землю и налога на имущество физических лиц. Отмечено, что действующие ставки аренды значительно ниже рыночных, а коэффициенты зонирования не пересматривались с 2015 года.

Исполнение расходов составило 95,5%, при этом социальная направленность бюджета сохраняется: 42,4% всех расходов направлены на поддержку социальной сферы.

Вместе с тем выявлен ряд системных недостатков: неосвоение 47,1 млрд тенге, наибольшее – по линии Управления строительства.

Кроме того, дебиторская задолженность составила 178,1 млрд тенге, в основном по проекту "Комфортная школа".

Ревизионная комиссия обратила внимание на необходимость синхронизации бюджета с Планом развития города. Также среди предложений – внедрение цифрового мониторинга бюджетных инвестиционных проектов и усиление человекоцентричности целей и показателей.

Особое внимание уделено эффективности квазигосударственного сектора: 11 организаций завершили год с убытками на сумму 26,8 млрд тенге. В 2025 году планируется провести аудит крупнейших предприятий этой категории.

По итогам 2024 года комиссией выявлены финансовые и процедурные нарушения на общую сумму более 431 млрд тенге.

В бюджет возмещено 11,9 млрд тенге – в восемь раз больше, чем годом ранее. Возбуждено 26 административных дел.

В завершение Алтай Бердикулов отметил, что Ревизионная комиссия дает положительное заключение по исполнению бюджета города Алматы за 2024 год, подчеркнув его социальную направленность и поступательное развитие механизма финансового контроля.