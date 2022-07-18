В Казахстане появятся два новых авиамаршрута в Россию
Фото: Zakon.kz
Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федерации проработан вопрос открытия нового маршрута по направлению Алматы – Уфа, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, российская авиакомпания Red Wings с 4 августа планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам:
Алматы – Уфа, с частотой один рейс в неделю по четвергам;
Нур-Султан – Уфа, с частотой один рейс в неделю по четвергам.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.Пресс-служба КГА
Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями России намерены открыть два новых маршрута по направлениям Алматы – Красноярск и Нур-Султан – Красноярск.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ