В Казахстане появятся два новых авиамаршрута в Россию

Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федерации проработан вопрос открытия нового маршрута по направлению Алматы – Уфа, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, российская авиакомпания Red Wings с 4 августа планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам:

Алматы – Уфа, с частотой один рейс в неделю по четвергам;

Нур-Султан – Уфа, с частотой один рейс в неделю по четвергам.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95. Пресс-служба КГА

Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями России намерены открыть два новых маршрута по направлениям Алматы – Красноярск и Нур-Султан – Красноярск.