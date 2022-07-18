Сильно лаяла ночью: сосед задушил собаку

В Кокшетау мужчина задушил соседскую собаку. Теперь ему грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животным, сообщает Zakon.kz.

15 июля около 11:16 в полицию поступило заявление от женщины, проживающей в частном секторе по ул. Ауэзова. По словам пострадавшей, 53-летний сосед задушил ее собаку, находящуюся на привязи.

Полицейские установили, что женщина проживает в частном доме на четыре хозяина.

В ночь на 15 июля мужчина, проживающий по соседству, для того, чтобы успокоить лающую собаку, потянул за поводок, однако, не рассчитав силы, задушил питомца. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 316, ч. 2 УК РК «Жестокое обращение с животными».

Мужчина проживает один и злоупотребляет спиртными напитками. В ночь совершения преступления он, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности происшествия устанавливают полицейские.