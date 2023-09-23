Житель Актау забил кошку шваброй

Подозреваемого по делу установили полицейские после того, как местная жительница написала заявление. Мужчине грозит уголовная ответственность за "жестокое обращение с животными", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области, 19 сентября жительница Актау написала заявление, где рассказала, что накануне вечером в 9 мкр. города мужчина шваброй насмерть забил кошку во дворе дома, передает Лада.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Управления полиции Актау по части 2 статьи 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель"). По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается". Пресс-служба Департамента полиции Мангистау

В ведомстве уточнили, что установили личность подозреваемого.

Ранее в Алматинской области хозяина собаки породы тазы наказали за жестокое обращение с животным.