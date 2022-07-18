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Законодательство РК

К миллионным штрафам приговорили должностных лиц в сфере здравоохранения в Шымкенте

Шымкент, здравоохранение, взятки, приговор Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 14 июля вынесли обвинительный приговор в отношении заместителя руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области Ерлана Курбанходжаева, передает Zakon.kz.

По данным Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту, Курбанходжаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 27 млн тенге.

Этим же приговором к различным штрафам от 2 до 20 млн тенге осуждены заместитель руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Шымкенту Турманов, руководитель ТОО «Kausar klinikasy» Адахамов, представители ТОО «Низам Ата» Ахмадалиев и Нышанбаев, – говорится в сообщении.

Как уточняется, суд признал виновными:

  • Курбанходжаева – в получении при посредничестве Адахамова и Нышанбаева взятки от руководства медицинского центра ТОО «Низам Ата» и «Kausar klinikasy» в размере 800 тыс. тенге за выдачу лицензии на медицинскую деятельность;

  • Турманова – в системном взяточничестве при посредничестве Нышанбаева от ряда лиц в общей сумме 60 тыс. тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике.

Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности, – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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