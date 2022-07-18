К миллионным штрафам приговорили должностных лиц в сфере здравоохранения в Шымкенте

Фото: Zakon.kz

В Шымкенте 14 июля вынесли обвинительный приговор в отношении заместителя руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области Ерлана Курбанходжаева, передает Zakon.kz.

По данным Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту, Курбанходжаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 27 млн тенге. Этим же приговором к различным штрафам от 2 до 20 млн тенге осуждены заместитель руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Шымкенту Турманов, руководитель ТОО «Kausar klinikasy» Адахамов, представители ТОО «Низам Ата» Ахмадалиев и Нышанбаев, – говорится в сообщении. Как уточняется, суд признал виновными: Курбанходжаева – в получении при посредничестве Адахамова и Нышанбаева взятки от руководства медицинского центра ТОО «Низам Ата» и «Kausar klinikasy» в размере 800 тыс. тенге за выдачу лицензии на медицинскую деятельность;

Турманова – в системном взяточничестве при посредничестве Нышанбаева от ряда лиц в общей сумме 60 тыс. тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике. Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности, – подчеркивается в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил. Читайте также Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству Юриста Бурхана Жансеитова отпустили под домашний арест Руководителя отдела УГД Тараза осудили за взятки

Следите за новостями zakon.kz в: