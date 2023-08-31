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Законодательство РК

Чиновника Минздрава в Жетысуской области подозревают в системной коррупции

Чиновника Минздрава в Жетысуской области подозревают в системной коррупции Фото: Zakon.kz
Руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Жетысуской области задержали по подозрению в получении взяток, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 31 августа, региональное подразделение ведомства пресекло незаконную деятельность, в которой подозревают чиновника. По версии Антикоррупционной службы, он систематически брал взятки от предпринимателей за общее покровительство и выдачу лицензий на оказание медицинских услуг.


"Досудебное расследование продолжается. Итоговое решение в отношении руководителя департамента и взяткодателей будет принято судом", – сообщили в Антикоре.

Двумя днями ранее в той же Жетысуской области по подозрению в коррупции задержали другого чиновника.

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