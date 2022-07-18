В Экибастузе столкнулись два пассажирских автобуса: есть пострадавшие

В Экибастузе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. В результате аварии пострадали 15 человек, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в одном из местных instagram-пабликов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

В Экибастузе 18 июля в 08:15 на пересечении ул. М. Жусупа и Б. Жырау произошло ДТП с участием двух маршрутных городских автобусов №7 и №33. На месте работает полиция. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В областном управлении здравоохранения сообщили, что по состоянию на 12:30 трех человек доставила в больницу скорая, 12 человек обратились за медпомощью сами.

Госпитализированы с различными травмами три женщины и девочка 2016 г.р. Два человека от госпитализации отказались, девять человек направлены на амбулаторное лечение, – добавили в ведомстве.