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В Экибастузе столкнулись два пассажирских автобуса: есть пострадавшие

Экибастуз, автобусы, ДТП, полиция, комментарий Фото: Instagram/ekibasvteme
В Экибастузе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. В результате аварии пострадали 15 человек, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в одном из местных instagram-пабликов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

В Экибастузе 18 июля в 08:15 на пересечении ул. М. Жусупа и Б. Жырау произошло ДТП с участием двух маршрутных городских автобусов №7 и №33. На месте работает полиция.Пресс-служба ДП Павлодарской области

В областном управлении здравоохранения сообщили, что по состоянию на 12:30 трех человек доставила в больницу скорая, 12 человек обратились за медпомощью сами.

Госпитализированы с различными травмами три женщины и девочка 2016 г.р. Два человека от госпитализации отказались, девять человек направлены на амбулаторное лечение, – добавили в ведомстве.

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Павлодарская область Экибастуз
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