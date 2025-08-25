В Астане пассажирский автобус вылетел с дороги: пострадали 14 человек

В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП), водитель служебного автобуса марки Mercedes, двигаясь по проспекту Кабанбай батыра, при совершении разворота не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало в кювет.

Пассажиров автобуса доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

В результате ДТП жертв нет, но есть пострадавшие. Так, по информации пресс-службы столичного Управления здравоохранения, на скорых в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины доставили 14 пострадавших. После осмотра в приемном покое часть пассажиров автобуса отправили на амбулаторное лечение. У пострадавших в основном незначительные ушибы.

3 июля 2025 года в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором пострадали четыре человека.