Беспорядки-2022: изъято украденное имущество казахстанцев на 343 млн тенге

Большинство подозреваемых привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков, незаконное хранение и хищение оружия. Об этом на брифинге сообщил замглавы Следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 381 уголовное дело, по которым под стражей содержатся 10 лиц. Такое количество дел объясняется тем, что по большинству уголовных дел уже приняты процессуальные решения. Заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев

По его словам, с обвинительным актом направлены в суд 359 дел в отношении 589 подозреваемых.

Большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков, незаконное хранение и хищение оружия, угоны транспортных средств, грабежи и хулиганства. Мухтар Кожаев

Он добавил, что по результатам рассмотрения в суде 460 лиц были приговорены к:

ограничению свободы – 371;

общественным работам – четыре;

штрафу – пять;

лишению свободы – 80 (все за совершение тяжких и особо тяжких преступлений).

Кроме того, как уточнил замначальника Следственного департамента МВД, 13 человек судами освобождены от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и примирением сторон, на рассмотрении судов остаются 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых.

Изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 550 единиц одежды, более 16 млн тенге. Мухтар Кожаев

Ранее заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов заявлял, что после январских беспорядков осуждены 545 человек.

Новость по теме 545 человек осуждены в Казахстане после январских беспорядков

В конце июня сообщалось, что изъято похищенное во время январских беспорядков имущество на сумму более 340 млн тенге.