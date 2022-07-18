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Законодательство РК

Гранатометы, пулеметы, автоматы – более 125 схронов с оружием обнаружили в Казахстане

Оружие, расследование, МВД РК Фото: polisia.kz
Замглавы следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев сообщил, что на сегодня из незаконного оборота изъято 1729 единиц оружия и более 42 тыс. единиц боеприпасов, передает корреспондент Zakon.kz.
В их числе 13 гранатометов, шесть пулеметов, 169 автоматов, 374 пистолета, 276 травматического и газового оружия. Только за последние две недели изъято более 40 единиц оружия. Всего ликвидировано более 125 схронов оружия. Замглавы следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев

Он напомнил, что 4 июля в Алматы сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КНБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет «Форт-17Т» и более 30 боеприпасов к ним.

Также, по информации МВД, в этот же день в Таразе сотрудниками уголовно-исполнительной системы МВД на пустыре между домами новостроек обнаружены и изъяты четыре слезоточивые гранаты, 60 патронов автомата Калашникова и 25 патронов пистолета Макарова.

На следующий день в этом же городе сотрудниками полиции возле жилого дома обнаружены и изъяты пистолет Макарова и светозвуковая граната и 54 патрона разного калибра.

Заместитель руководителя следственного департамента добавил, что другой схрон был обнаружен 15 июля в селе Шамалган Алматинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками КНБ. В схроне хранился обрез 12-го калибра, охотничье ружье ИЖ 12-го калибра, две светошумовые гранаты, газовая граната и 25 патронов пистолета Макарова.

В результате проводимой разъяснительной работы количество добровольно сданного гражданами оружия достигло уже 212 единиц. Ни один из них не привлечен к уголовной либо другой ответственности. К сожалению, в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия.Мухтар Кожаев

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