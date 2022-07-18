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Финалистка Roland Garros Маркета Вондроушова вышла замуж на корте

Теннис Бракосочетание на корте Фото: Instagram/marketavondrousova
23-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова провела бракосочетание на корте. Она вышла замуж за своего соотечественника Степана Симека. Некоторая часть свадебного торжества прошла на теннисной площадке, сообщает Zakon.kz.

Маркета Вондроушова становилась финалисткой открытого чемпионата Франции 2019 года в одиночном разряде. В решающем матче за титул чешская спортсменка уступила Эшли Барти (Австралия) со счетом 1:6, 3:6.

Теннис Брак Спортсменки

Фото: Instagram/marketavondrousova

Помимо этого, Маркета имеет ряд серьезных трофеев как среди взрослых, так и среди юниоров. Она стала серебряной медалисткой Олимпийских игр 2020 года в Токио в одиночном разряде и побеждала на одном из турниров WTA. Наивысшая ее позиция в рейтинге WTA — 14-я строка (2019 год).

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