Маркета Вондроушова получила травму и не выступит на Олимпиаде в Париже

Чешская теннисистка серебряный призер Олимпиады в Токио Маркета Вондроушова снялась с Олимпийских игр – 2024 в Париже из-за травмы руки, сообщает Zakon.kz.

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"Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпиаде этого года в Париже. Я до последнего момента надеялась, что хоть в дубле можно, но проблемы с руками не отпускают на корт. Сосредоточусь сейчас, чтобы всё было хорошо на US Open, буду держать кулачки за всех чешских представителей во Франции на расстоянии", – написала Вондроушова в Instagram.

Отметим, что теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.