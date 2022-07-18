Движение по улице Розыбакиева временно ограничат в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Движение по улице Розыбакиева — от проспекта Аль-Фараби до улицы Ескараева будет полностью перекрыто из-за ремонтных работ, передает Zakon.kz.
Движение временно ограничат:
19 июля — 20 июля с 22:00 до 06:00;
20 июля — 21 июля с 22:00 до 06:00.
Эти работы были предусмотрены планом работ на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. Управление городской мобильности Алматы
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