Движение по улице Розыбакиева временно ограничат в Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Движение по улице Розыбакиева — от проспекта Аль-Фараби до улицы Ескараева будет полностью перекрыто из-за ремонтных работ, передает Zakon.kz.

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