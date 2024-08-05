В Алматы движение по проспекту аль-Фараби и улице Сатпаева будет затруднено
Так, по пр. аль-Фараби движение ограничат на два дня из-за работ на теплосетях.
"С 08:00 6 августа до 21:00 7 августа движение автотранспорта в Медеуском районе Алматы будет частично закрыто по проспекту аль-Фараби от улицы Мендикулова до проспекта Достык в восточном направлении. Движение будет открыто в западном направлении", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Фото: акимат Алматы
Там пояснили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
Кроме того, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Сатпаева введут временные ограничения движения.
"С 23:00 7 августа до 11:00 9 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Масанчи до улицы Желтоксан. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по ул. Масанчи и пр. Абая. В западном направлении по ул. Желтоксан и пр. Тимирязева", – сообщили в акимате города.
Фото: акимат Алматы
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом временно закроют движение по мосту развязки Рыскулова – Кудерина.