В Алматы движение по проспекту аль-Фараби и улице Сатпаева будет затруднено

В Алматы из-за ремонтных работ частично ограничат движение по проспекту аль-Фараби и улице Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Так, по пр. аль-Фараби движение ограничат на два дня из-за работ на теплосетях.

"С 08:00 6 августа до 21:00 7 августа движение автотранспорта в Медеуском районе Алматы будет частично закрыто по проспекту аль-Фараби от улицы Мендикулова до проспекта Достык в восточном направлении. Движение будет открыто в западном направлении", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Фото: акимат Алматы

Там пояснили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Кроме того, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Сатпаева введут временные ограничения движения.

"С 23:00 7 августа до 11:00 9 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Масанчи до улицы Желтоксан. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по ул. Масанчи и пр. Абая. В западном направлении по ул. Желтоксан и пр. Тимирязева", – сообщили в акимате города.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом временно закроют движение по мосту развязки Рыскулова – Кудерина.