Чем болеют представители разных знаков зодиака

Представители каждого знака зодиака обладают определенными особенностями организма. Все они подвержены различным болезням — астрологи указали на слабые места, передает Zakon.kz.

Овен

Представители этого знака зодиака не любят ходить к врачам. Они предпочитают лечиться самостоятельно. Овны обладают хорошим здоровьем. Несмотря на это, эксперты рекомендуют следить за сердцем и питаться преимущественно овощами и свежими фруктами, пишет 5-tv.ru.

Телец

Тельцы могут иметь заболевания горла и дыхательных путей. Им рекомендуют бросить курить и перестать пить холодные напитки, а также отказаться от мороженого.

Близнецы

Близнецы испытывают проблемы с нехваткой в организме кальция, магния и калия. Им рекомендовано больше гулять на свежем воздухе и заняться физическими упражнениями.

Рак

Раки плохо питаются и злоупотребляют вредной пищей. Они любят сладкое, жирное и мучное. Из-за этого Раки быстро набирают лишний вес. Им нужно чаще двигаться и правильно питаться.

Лев

Львы могут испытывать проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами. Подвержены различным травмам. После перенесенных операций быстро набирают вес. Астрологи советуют им ограничивать себя в употреблении мяса, молочных продуктов, сладкого и мучного.

Дева

Девы болеют редко. Однако врачей посещают часто. Особое внимание рекомендуется уделять здоровью позвоночника и желудочно-кишечного тракта.

Весы

Весы часто испытывают проблемы со спиной. Радикулит может развиться у них даже в юном возрасте. Нередко встречается сколиоз в запущенных стадиях. Стоит начать делать специальную гимнастику и употреблять в пищу побольше рыбы.

Скорпион

Скорпионы считаются настоящими счастливчиками. Они почти не подвержены каким-либо заболеваниям. Любая травма заживает у них быстро. Могут «подхватить» венерическое или кожное заболевание, но быстро от этого излечиваются.

Стрельцы

Стрельцы используют в лечении средства народной медицины. Они практически не обращаются к докторам. Больше времени рекомендовано уделять физическим нагрузкам. Это приведет иммунитет и общий тонус организма в норму.

Козерог

В детстве Козероги могут болеть часто. Однако с возрастом их иммунитет укрепляется. Главное — вовремя заняться спортом, и тогда никакая болезнь Козерогам не страшна.

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Водолей

Водолеи живут долго и счастливо. Предпочитают лечиться народными средствами. Представителям этого знака зодиака нужно отказаться от вредных привычек. Лучше употреблять в пищу зеленые продукты.

Рыбы

Рыбы впечатлительные личности. Они часто испытывают проблемы с психическими заболеваниями. Рыбам необходимо много и часто заниматься спортом, есть натуральные продукты.