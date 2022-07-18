Четверых пропавших подростков из Шымкента обнаружили в Петропавловске

Об исчезновении 16-летнего жителя Туркестанской области заявила его мать. Выяснилось, что подросток отправился «путешествовать» по стране вместе с тремя несовершеннолетними знакомыми, передает Zakon.kz.

Все четверо были доставлены в Центр адаптации несовершеннолетних, родители уведомлены об их местонахождении. Призываем родителей уделять больше внимания детям, понимать их интересы, контролировать круг знакомств, чтобы снизить вероятность правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также в отношении них, – рассказал начальник отдела МПС УП города Петропавловска Рустам Садулов.

С 15 по 19 июля ювенальные полицейские Петропавловска проводят акцию «Безопасное лето». Стражи порядка проверяют неблагополучные семьи, посещают летние лагеря с профилактическими беседами. Также в зоне особого внимания – увеселительные заведения, компьютерные клубы, традиционные места скопления молодежи. Во время рейдов подросткам раздают памятки о правилах купания, общения с незнакомыми лицами, о мошенничестве и другие материалы.

За время акции семь горожан привлечены к ответственности ночные прогулки несовершеннолетних детей без законных представителей.