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Врач рассказала, какими болезнями грозит подержанная мебель

Старая мебель болезни Фото: pixabay
Чем старше предмет интерьера, тем больше в нем уличной и домашней пыли, где содержится большое количество токсинов. Семьям, в которых есть аллергики, с покупкой бывшей в употреблении мебели нужно быть крайне осторожными, передает Zakon.kz.

Использование бывшей в употреблении мягкой мебели может привести к аллергии, конъюнктивиту и бронхиальной астме, сообщила РИА Новости врач-терапевт Вероника Зайцева.

Внутри обивки и в корпусе подержанной мебели могут оказаться клещи и клопы, отметила доктор.

Чаще всего в мебели заводятся клещи-сапрофиты, которые питаются частичками кожи. Они не кусаются, но их отходы жизнедеятельности состоят из гуанина — сильнейшего аллергена, который может провоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. А укусы клопов в некоторых случаях могут привести к кожной сыпи и аллергии.Вероника Зайцева

При этом, по словам специалиста, очень сложно определить визуально, будут ли насекомые в покупаемом с рук диване или кресле. Опрятный вид продавца и его жилья ни о чем не говорит, ведь насекомые могут перебегать из соседних квартир, а выводятся они не одним циклом обработки сильнодействующими химикатами.

Кроме того, мягкая мебель накапливает в себе большое количество пыли, вывести которую полностью практически невозможно.

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