Как и где отдыхать во второй половине лета представителям всех знаков зодиака

Опубликован гороскоп отдыха и отпусков для представителей всех знаков зодиака на вторую половину лета 2022 года, передает Zakon.kz.

Эксперты по звездам рассказали порталу FTimes.ru, как и где отдыхать во второй половине лета 2022 года разным знакам зодиака.

Овен

По словам астрологов, идеальный отдых для рожденных под этим созвездием — туристический, еще один отличный вариант — автотур по странам Европы.

Вам не следует отдыхать лежа на диване или в мечтах с удобным «все включено».

Телец

Для представителей этого знака зодиака, по словам экспертов по звездам, жизненно необходимо оказаться в сказочном месте, которое напоминает рай на Земле.

Отдых должен быть неторопливым, чтобы можно было расслабиться в SPА-салоне и полежать возле бассейна. Отправляйтесь в Азию, например, в Таиланд.

Близнецы

Близнецам, как отметили астрологи, просто необходимо окунуться в творчество и креатив.

Вам обязательно нужно оказаться там, где можно подумать о смысле жизни, духовных ценностях, помедитировать. Идеальные варианты — Шри-Ланка, Индия.

Рак

Рожденным под этим созвездием, по мнению экспертов по звездам, нужно отдыхать безопасно и комфортно и лучше всего – в кругу семьи.

Вас ждет малая Родина или красочный вид из домика у озера. Найдите себе варианты для тела и души. В это время также нужно задуматься о строительстве семейного домика, где вы сможете бывать и наслаждаться покоем.

Лев

Представителям этого знака зодиака, по мнению астрологов, нужно побывать в местах, которые на время вернут их в детство.

Отличное решение для вас — отправиться в Диснейленд. Пусть это также будет парк, аттракционы, казино. Побалуйте себя пребыванием в уютном отеле, из окон которого открываются шикарные виды на море.

Дева

Девам астрологи советуют в начале отпуска подумать о детоксе и психотерапии, так как они, как никогда, нуждаются во внешней и внутренней чистоте и комфорте.

Восстановите себя и подготовьте к отдыху, так сказать. Лучше всего вам отправиться в Швейцарию.

Весы

Как считают эксперты по звездам, Весов прельщает эстетический отдых. Желательно, чтобы он был в урбанистическом стиле.

Вы нуждаетесь в красивых видах зданий, поэтому лучший вариант — отправиться в тур по мегаполисам. Например, в Берлин, Нью-Йорк или Париж.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют экстремальный отдых.

Это может быть квест-приключение в заброшенных подвалах или вулканы. Самым рискованным представителям знака можно отправиться к Бассейну Дьявола в Зимбабве.

Стрелец

По мнению экспертов по звездам, Стрельцы нуждаются в высококлассном, полезном и познавательном отдыхе, чтобы познать новинки философии или культуры.

Вам просто необходимо путешествие за границу. Лучше всего выбрать Японию, с ее роскошью и культурным развитием.

Козерог

Рожденным под этим созвездием астрологи советуют отправиться в горы, которые подарят вам просто потрясающую энергетику.

Не позволяйте себе расслабляться — пусть это будет активный отдых. Распишите каждый свой день до минут. Взойдите на Эверест или отправляйтесь в горы.

Водолей

Эксперты по звездам отметили, что Водолеи жить не могут без тусовок, поэтому их отпуск должен быть прежде всего веселым.

Отправляйтесь, к примеру, в Турцию, но не сидите в номере. Или побывайте в Амстердаме, Барселоне или на Ибице.

Рыбы

По мнению астрологов, на этот раз Рыбам захочется тишины и умиротворенности.

Лучше всего созерцать в своем отпуске живописное озеро, дикие пляжи морского побережья. К примеру, им можно отправиться на озера Италии или Шотландии.

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