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В Казахстане молоко за год подорожало на 22%

цены молоко Казахстан Фото: pixabay
Молоко подорожало в Казахстане. Об этом заявлено в отчете аналитиков. Также отмечено, что производство в секторе сократилось, сообщает Zakon.kz.

В публикации Energyprom.kz сказано, что цены на питьевое молоко по итогам июня 2022 года выросли на 2,4% за месяц, на 17,2% с начала года и на 21,5% за год.

Для сравнения, как заявляют эксперты, годовой рост цен в 2021 году составлял лишь 9,5%.

Производство жидкого обработанного молока и сливок за январь–май 2022 года составило 235,3 тыс. тонн — на 7% меньше, чем годом ранее. Это первое снижение показателя в аналогичном периоде после 6 лет непрерывного роста, — говорят аналитики.

Кроме того, исследователи уточняют, половина всего производства молока и сливок пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (75,7 тыс. тонн) и Алматинскую (44,2 тыс. тонн) области.

Также значительные объемы выпуска зафиксированы в:

  • Акмолинской области (34,2 тыс. тонн);

  • Костанайской области (28,5 тыс. тонн).

Объем реализации на внутреннем рынке сократился на 3,7%, до 192 тыс. тонн, а экспорт упал почти вдвое, до 5,6 тыс. тонн., — отмечено в исследовании.

Помимо того, потребление сырого молока в первом квартале 2022 года составило 3,5 литра в среднем на душу населения — на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021-го.

Потребление сливок, наоборот, выросло в полтора раза.

Потребление молока в разрезе местности значительно разнится. Так, в городской местности в первом квартале 2022 года потребление составляло 1,73 литра сырого молока в среднем на душу населения, в сельской местности — сразу 6,04 литра. По потреблению сливок разница не столь велика: 41 миллилитр в среднем на душу населения в сельской местности, 51 миллилитр — в городской.

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