Рост цен и отсутствие собственного производства — неутешительные прогнозы по мясу

Директор Республиканской палаты Angus Qazaqstan Даурен Салыков заявил, что осенью в стране подорожает мясо. Но виноваты в этом будут, отметил спикер, не фермеры, а перекупщики, с которыми власти не первый год обещают бороться, но все еще безрезультатно, передает корреспондент Zakon.kz.

Цены на мясо будут осенью расти… Эти цены регулирует не фермер, а посредники, как они там повысят (неизвестно. – Прим. ред.)… Я считаю, что магазины фермерские должны напрямую работать от ассоциаций, а не через акимат – местные власти открывают магазины, где-то берут мясо, но крупные производители сейчас предпочитают открыть свои сети. Директор Республиканской палаты Аngus Qazaqstan Даурен Салыков

Спикер убежден, что запреты и ограничения на этом рынке приведут в краткосрочной перспективе к росту цен на мясо, а в долгосрочной – вовсе к отсутствию собственной продукции.

Сдерживание цен – это временное явление. Оно приведет к завтрашнему импорту дорогого заграничного мяса, и не того качества, которое есть у нас в Казахстане. Чтобы было понимание: сегодня скот закупают у хозяйства по 850 тенге за кг живого веса. Если сделать перерасчет на мясо, то получается 1700 тенге за кг. А рыночная цена говядины сегодня – около 3 тыс. тенге. То есть фермер продает мясо дешево. Но пока оно доходит до прилавка, вся маржинальность остается там (у посредников. – Прим. ред.). Фермер, чтобы сдать быка на мясо, ждет два года, и при сегодняшней рентабельности он имеет в лучшем случае 100 тенге за кг живого мяса. Вот его плюс. А когда мясо на рынке дорогое – это не вина фермера. Даурен Салыков

По его словам, импульс развитию отрасли придала бы отмена запрета на экспорт живого скота.

Все ассоциации, все палаты, все крупные фермеры отмечают, что уже два года выступают за открытие границ. Срок запрета экспорта живого скота заканчивается 22 июля в этом году, и потом власти будут принимать решение – либо продлевать, либо открывать границы. Но все мы просим открыть границы. Если этого не будет, это опять приведет к спаду маточного поголовья, то есть мы будем делать большие шаги назад, и через два-три года у нас своего мяса не будет. А сегодня мы закрываем свою потребность по говядине примерно на 110%, а излишки – это примерно 40%, мы можем продавать. Как мясо, так и живой скот. Директор Республиканской палаты Angus Qazaqstan

Удивляет его в этой ситуации реакция государства. Спикер убежден: запреты – это крах для любого бизнеса.

Если государство вводит запрет на экспорт живого мяса, чтобы снизить цены в Казахстане, значит, они не владеют той информацией, которая у нас есть. Наше правительство не понимает, что если экспортные рынки будут открыты максимально больше для Казахстана, то это придаст импульс росту производства. С 2010 года, то есть со старта программы «Сыбага», график шел вверх, как пошел запрет, график ушел вниз. То есть это приводит к чему? Инвестор в эту отрасль не заходит. Второе, те хозяйства, у которых есть скот, не развивают свое животноводство: кто-то сокращает, кто-то остается на том же поголовье. Даурен Салыков

Фермеры, заверил спикер, даже готовы отказаться от госсубсидий в пользу снятия запрета, так как «если рынки сбыта будут, все будут зарабатывать больше».

Министерство сельского хозяйства закрыто от мнения общества. Говорят, они сейчас сформировали рабочую группу, чтобы обсуждать с ними программы. Но я вам скажу, что в этой рабочей группе нет республиканских палат по животноводству, кто знает систему изнутри, нет ассоциаций, нет Мясного союза Казахстана, хотя именно они должны принимать там участие. Мы боимся, что решения опять за закрытыми дверями сами вынесут. Даурен Салыков

Напомним, на недавнем расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса. Это, добавил он, приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает.