Общество

"Реальную" цену на мясо назвал глава Минсельхоза

Ярмарка, рынок, базар, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова 24 февраля 2026 года на брифинге в правительстве попросили прокомментировать слова одного из фермеров о том, что реальная цена на мясо составляет от 10 до 12 тысяч тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Министра также попросили озвучить реальную, по его мнению, цену на мясо.

"Фермеры планируют так, чтобы высокими темпами развивать животноводство. Они имеют в виду экспортную цену в 10-12 тысяч. Сегодня экспортная цена составляет 4,5-6 тысяч тенге в зависимости от категории мяса", – сказал Сапаров.

При этом на внутреннем рынке, по его словам, цена на мясо дешевле.

"Сегодняшняя цена на внутреннем рынке в живом весе – от 1,6 до 1,8 тысячи тенге. Получается, в среднем 1,7 тысячи тенге. Если перевести на мясо, это будет 3-4 тысячи тенге", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане могут ослабить ограничения на экспорт говядины.

Азамат Сыздыкбаев
