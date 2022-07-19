Как будут проводить лицензирование детсадов в Казахстане

В Казахстане обсуждается вопрос лицензирования детских садов. Свою точку зрения по этому вопросу высказала вице-министр просвещения Шолпан Каринова на странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Одни пишут, что детсады нужно срочно начинать лицензировать, чтобы не допустить нарушения прав детей. Другие считают, что лицензирование создаст препятствия в развитии частного бизнеса в дошкольном образовании.

Если с защитой прав детей можно и нужно согласиться, с учетом участившихся случаев жестокого обращения с детьми, то нужно справедливо отметить, что последнее совершенно не соответствует действительным причинам введения лицензирования. Это понимают все родители детей и вся общественность. Вице-министр просвещения Шолпан Каринова

По мнению эксперта, государство не ставит задачу закрытия детсадов. Более того, лицензирование точно к этому не приведет — как государственных, так и частных, наоборот, государство создавало и создает все условия, чтобы дошкольные организации развивались.

Только в этом году, благодаря мерам господдержки, открываются более 300 детсадов, больше половины из них – частные, 140 – на более чем 10 тыс. мест – уже открылись. Во-вторых, как в государственных, так и частных садах все эти годы реализуется единый механизм финансирования через госзаказ по единой методике. Шолпан Каринова

В 2020 году внесены изменения в методику госзаказа, предусматривающие в структуре госзаказа объемы средств на повышение зарплаты на 25%, увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 дней. Из республиканского бюджета выделен большой объем финансовых средств.

Если мы хотим справедливого отношения, защитить права детей, обеспечить их безопасное пребывание в садах, чтобы родители не боялись отправлять своих детей в сады, то нужно требования к садам сделать через систему лицензирования на входе и аттестации в период функционирования. Шолпан Каринова

Процедуры проводятся без посещения объектов, отметила спикер.

В несколько этапов

Лицензирование проводилось до 2011 года. По мнению Шолпан Кариновой, лицензия позволит проверить условия для детей при открытии детского сада. При этом требования должны быть такими: наличие педагогов, видеокамер, учебных материалов, собственного или арендованного здания, соответствие санитарным и противопожарным нормам.

Лицензирование будет проводиться поэтапно.

Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты. И на первом этапе будут подлежать лицензированию вновь открываемые дошкольные организации, а это порядка 200 единиц в год. Затем лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. Их тоже немного, 1-2% или 10-15 детсадов в год. Шолпан Каринова

Все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД.