Лицензирование частных детсадов обсуждается в Казахстане

В Казахстане обсуждают возможность введения лицензирования для частных детских садов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 6 ноября 2024 года, в первую очередь министерство заботится о создании безопасной среды для детей. Сегодня количество частных детсадов в стране уже сравнялось с количеством государственных.

"Надо на эту ситуацию смотреть глубже и осторожнее принимать любые решения. Чтобы мы не создали другую негативную ситуацию. Многие согласятся, что есть частные организации образования, которые выполняют свои функции на высоком уровне, не хуже, чем госорганизации. Поэтому лицензирование должно обсуждаться полностью, тщательно, нужен баланс", – сказал Гани Бейсембаев.

Он пояснил, что если ввести лицензирование с января 2025 года, то большинство частных детсадов окажутся не готовы к переменам. Новые требования могут создать резонанс, непонимание и критику ведомства.

"Мы должны обсудить детали, исследовать, изучить и принять такое решение, которое устроит всех, и самое главное – обеспечит безопасность детей. Не просто лицензирование ради лицензирования. Это я считаю неправильно. Мы должны прийти к этому гуманно, разумно, не ломая ничего", – отметил министр.

Депутат Мажилиса Марат Башимов подчеркнул, что права предпринимателя заканчиваются там, где начинаются права детей. Он выступает за лицензирование детсадов для наведения порядка.

"Однозначно, нужно вводить лицензирование. Та ситуация, которая творится в воспитательных учреждениях, не соответствует правам человека, Конституции. Нельзя в одном месте спать, нельзя в одном месте кушать. У них должно быт, как в семье, элементарно ребеночек должен отдохнуть. Еще раз говорю: загнать на 10 квадратных метров 50 человек, чтобы они мешали друг другу, потом по 5-6 раз болели, это крайне не соответствует правам детей на здоровье", – заявил он.

Ранее сообщалось, что на сегодня среднее и техническое профессиональное образование в Казахстане лицензируются, в дошкольном образовании действует уведомительный порядок. На систему дополнительного образования не распространяются требования по лицензированию.