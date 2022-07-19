Можно ли получить двойную фамилию после регистрации брака
Казахстанка попросила разъяснить этот вопрос:
При заключении брака оставила свою фамилию. В настоящий момент я хочу присоединить фамилию мужа к своей и сделать двойную фамилию. В РАГСе мне сказали, что сделать двойную фамилию во время заключения брака я имела право, а сейчас уже не имею.
В Минюсте пояснили, что, согласно Кодексу «О браке (супружества) и семье», при заключении брака супруги по своему желанию выбирают фамилию одного из них в качестве общей фамилии либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.
Вместе с тем ст. 257 Кодекса предусматривает, что государственная регистрация перемены имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего 16-летнего возраста и желающего поменять имя, отчество или фамилию.
Эта статья определяет ряд причин для перемены имени, отчества или фамилии, среди которых причина перемены фамилии по желанию супруга присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга отсутствует.
В этой связи сообщаем, что, согласно нормам действующего законодательства, присоединение к своей фамилии фамилии другого супруга возможно только в момент регистрации заключения брака (супружества), – заключили в Минюсте.
Между тем поменять имя, отчество, фамилию можно по следующим причинам:
неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
трудность произношения имени, отчества, фамилии;
желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях или супруг после государственной регистрации брака поменял фамилию на другую;
желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);
желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;
желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;
желание носить имя или фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;
желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак была принята фамилия супруга;
желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;
желание носить фамилию или отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;
желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.