Можно ли получить двойную фамилию после регистрации брака

На сайте электронного правительства был задан вопрос: можно ли присоединить фамилию мужа к своей и сделать двойную фамилию после регистрации брака, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка попросила разъяснить этот вопрос:

При заключении брака оставила свою фамилию. В настоящий момент я хочу присоединить фамилию мужа к своей и сделать двойную фамилию. В РАГСе мне сказали, что сделать двойную фамилию во время заключения брака я имела право, а сейчас уже не имею.

В Минюсте пояснили, что, согласно Кодексу «О браке (супружества) и семье», при заключении брака супруги по своему желанию выбирают фамилию одного из них в качестве общей фамилии либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.

Вместе с тем ст. 257 Кодекса предусматривает, что государственная регистрация перемены имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего 16-летнего возраста и желающего поменять имя, отчество или фамилию.

Эта статья определяет ряд причин для перемены имени, отчества или фамилии, среди которых причина перемены фамилии по желанию супруга присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга отсутствует.

В этой связи сообщаем, что, согласно нормам действующего законодательства, присоединение к своей фамилии фамилии другого супруга возможно только в момент регистрации заключения брака (супружества), – заключили в Минюсте.

Между тем поменять имя, отчество, фамилию можно по следующим причинам: