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Можно ли получить двойную фамилию после регистрации брака

можно ли поменять фамилию после регистрации брака Фото: ЦОН
На сайте электронного правительства был задан вопрос: можно ли присоединить фамилию мужа к своей и сделать двойную фамилию после регистрации брака, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка попросила разъяснить этот вопрос:

При заключении брака оставила свою фамилию. В настоящий момент я хочу присоединить фамилию мужа к своей и сделать двойную фамилию. В РАГСе мне сказали, что сделать двойную фамилию во время заключения брака я имела право, а сейчас уже не имею.

В Минюсте пояснили, что, согласно Кодексу «О браке (супружества) и семье», при заключении брака супруги по своему желанию выбирают фамилию одного из них в качестве общей фамилии либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.

Вместе с тем ст. 257 Кодекса предусматривает, что государственная регистрация перемены имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего 16-летнего возраста и желающего поменять имя, отчество или фамилию.

Эта статья определяет ряд причин для перемены имени, отчества или фамилии, среди которых причина перемены фамилии по желанию супруга присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга отсутствует.

В этой связи сообщаем, что, согласно нормам действующего законодательства, присоединение к своей фамилии фамилии другого супруга возможно только в момент регистрации заключения брака (супружества), – заключили в Минюсте.

Между тем поменять имя, отчество, фамилию можно по следующим причинам:

  • неблагозвучность имени, отчества, фамилии;

  • трудность произношения имени, отчества, фамилии;

  • желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях или супруг после государственной регистрации брака поменял фамилию на другую;

  • желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);

  • желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;

  • желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

  • желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

  • желание носить имя или фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

  • желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

  • желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак была принята фамилия супруга;

  • желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

  • желание носить фамилию или отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

  • желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

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