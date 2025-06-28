"Невеста года" взяла двойную фамилию и стала Лорен Санчес-Безос

27 июня журналистка Лорен Санчес похвасталась двойной фамилией Санчес-Безос, сообщает Zakon.kz.

Сразу после официального бракосочетания жена миллиардера обновила данные в Instagram. Она удалила абсолютно все предыдущие публикации, сменила название аккаунта и внесла изменения в шапке профиля. Тем самым самая неуемная мексиканка мира дала всем понять, что она теперь Санчес-Безос.

Фото: Instagram/laurensanchesbezos

Джефф Безос и Лорен Санчес познакомились в 2016 году на премьере фильма "Манчестер у моря". Считается, что их объединил общий интерес к авиации. В 2011 году журналистка получила права пилота, а в 2016 основала компанию, которая занимается аэросъемкой Black Ops Aviation. В 2018 году она сотрудничала с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin.

Официально пара вышла в свет только в 2019 году, когда миллиардер развелся с первой женой Маккензи Скотт. Их развод считается одним из самых дорогих в истории. Безос оставил ей четыре процента акций Amazon, которые на тот момент оценивались 35 млрд долларов.

На днях известное издание на своем аккаунте в TikTok, в подтверждение тому, что Лорен действительно занималась журналистикой, разместило архивное видео примерно 2010 года. Это отрывок интервью Лорен с Биллом Клинтоном.

#laurensanchez ♬ original sound – Daily Mail @dailymail A resurfaced clip has come to light of Lauren Sanchez's 2010 interview with President Bill Clinton on ExtraTV to talk about his emergency heart surgery. This comes ahead of her marriage to Amazon boss Jeff Bezos. Read More at DailyMail.com 🎥 – ExtraTV #billclinton

Что касается текущих событий, то с 26 по 29 июня в Венеции проходят торжества, куда прибыли порядка 200 гостей, начиная от королевы Иордании Рании и заканчивая Ким Кардашьян. Первым официальным свадебным фото Санчес-Безос поделилась на своей странице в Instagram.

"Улыбка на миллион Джеффа Безоса подтверждает: никакие деньги не способны сделать мужчину счастливым без любимой женщины", – отметили в комментариях подписчики Лорен.

О свадебном платье принцессы Дианы сняли фильм.