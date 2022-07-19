Сколько сахара осталось в Казахстане

Запасы сахара в торговых сетях, на предприятиях-производителях, на складах и в стабфондах, а также законтрактованные регионами в рамках форвардных договоров составляют 26,9 тысяч тонн, говорится в ответе вице-министра сельского хозяйства РК Жениса Осербая на запрос редакции Zakon.kz.

По данными Минсельхоза, годовая потребность республики в сахаре составляет в среднем порядка 550 тысяч тонн. Как отмечают в ведомстве, обеспеченность внутреннего рынка за счет переработки отечественного сырья и переработки тростникового сырца составляет 43%, в том числе за счет свекловичного сахара 7% и из тростникового сахара-сырца — 36%.

В 2021 году объем внутреннего потребления сахара в республике составил 532,5 тысяч тонн сахара. Так, сахарными заводами произведено 226,7 тысяч тонн сахара, в том числе 35,7 тысяч тонн свекловичного и 191 тысяч тонн тростникового сахара. Импорт сахара в общем объеме потребления составляет 308,5 тысяч тонн или 57%. Доля импорта из Российской Федерации в общем объеме импорта составила 88,3%, Беларуси — 11,5%, других стран — 0,15%. Вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай

При этом акиматы областей сообщают, что запасы сахара в торговых сетях, на предприятиях-производителях, на складах, в стабфондах, а также законтрактованные регионами в рамках форвардных договоров на 16 июля 2022 года составляют 26,9 тысяч тонн, в том числе в Акмолинской области — 514,4 тонн, Алматинской области — 2093,7 тонн, Атырауской области — 411 тонн, Абайской области — 346 тонн, Восточно-Казахстанской области — 1 001,5 тонн, Жамбылской области — 390,5 тонн, Жетысуской области — 2351 тонн, Западно-Казахстанской области — 402 тонн, Карагандинской области — 900,6 тонн, Кызылординской области — 528,7 тонн, Костанайской области — 1167,7 тонн, Мангистауской области — 365,7 тонн, Павлодарской области — 1537,7 тонн, Северо-Казахстанской области — 997 тонн, Туркестанской области — 1123,3 тонн, Улытауской области — 150 тонн, в Алматы — 8869 тонн, в Нур-Султане — 2695 тонн и в Шымкенте — 1310 тонн.

Вместе с тем отмечается, что это запасы сахара на конкретный момент времени, которые реализуются и пополняются ежедневно. Кроме того, производство сахара отечественными заводами не останавливается и запасы постоянно пополняются.

При этом вице-министр проинформировал о мерах, которые принимает Минсельхоз для решения проблем с дефицитом сахара.

Для стабильного обеспечения потребности внутреннего рынка сахаром министерством принимаются меры по беспошлинному ввозу сахара и сырца для переработки из третьих стран в объеме 350 тысяч тонн, из которых на сегодня 250 тысяч тонн распределены между участниками внешнеторговой деятельности. В настоящее время ведется работа по распределению оставшихся объемов квоты в размере 100 тысяч тонн. Также, министерством совместно с акиматами областей и производителями сахара на ежедневной основе проводится мониторинг наличия сырья для переработки на сахарных заводах, запасов сахара и обеспеченности в зависимости от потребности населения и производителей сахаросодержащей продукции, объемов фактической отгрузки сахара в регионы. Женис Осербай

Он добавил, что для оперативной организации поставок сахара в регионы ведомством совместно с заинтересованными сторонами прорабатывается вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана.

Кроме того, для развития сахарной отрасли Минсельхозом совместно с акиматами областей и участниками сахарной отрасли разработан план мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на пятилетний период, который включает меры по строительству и проведению модернизации сахарных заводов и полному обеспечению внутреннего рынка сахаром.

Тем временем основной причиной ажиотажа на сахар в Казахстане, как полагают в аграрном ведомстве, является низкая цена реализации продукта стабфондом.

Для поддержки социально-уязвимых слоев населения стабилизационными фондами осуществляется реализация удешевленного сахара по цене 480 тенге/кг в торговых сетях Астыкжан, Вкус март, Анвар, Магнум и на рынке Шапагат (г. Нур-Султан - прим.). Следовательно, причиной ажиотажного закупа сахара является низкая цена реализации сахара стабилизационными фондами. Для недопущения дефицита товара на полках и предотвращения спекулятивных действий со стороны перекупщиков, торговыми сетями областей установлены ограничения в реализации продукции населению в определенном количестве на руки. При этом, сахар реализуется в свободном доступе без ажиотажа в других торговых точках, рынках и «магазинах у дома» по рыночной цене. Женис Осербай

Напомним, что в марте Российская Федерация ввела запрет на экспорт сахара в страны ЕАЭС до 31 августа 2022 года. Тогда в профильном ведомстве Казахстана заверили, что решение соседей не повлияет на наличие продукта внутри страны. Чиновники уверяли, что запасов сахара достаточно и хватит на несколько месяцев.

С наступлением лета, так называемого сезона варенья и солений, сахар по доступной цене исчез с полок крупных супермаркетов, а в магазинах у дома его стоимость взлетела до 900 тенге за килограмм. Некоторые крупные торговые точки стали реализовывать сахар, но небольшими партиями и периодами, из-за чего между покупателями повсеместно случаются стычки.

Ситуация обрела такие масштабы, что в нее вмешался президент страны. На расширенном заседании правительства 14 июля 2022 года Касым-Жомарт Токаев назвал «позором» драки за сахар в магазинах.

Глава государства сделал выговор двум министрам - сельского хозяйства Ерболу Карашукееву и торговли Бахыту Султанову, поручив правительству в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли, чтобы сократить импортозависимость и перейти на самообеспечение продукта.

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На заседании правительства 15 июля глава аграрного ведомства представил меры для решения проблемы с дефицитом сахара.