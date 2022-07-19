В Минэкологии прокомментировали конфликты с водителями мотоциклов в нацпарке
Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Нурлан Кылышбаев признал, что данная проблема им известна.
По последнему факту и предварительному факту совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются меры по определению личностей нарушителей.Нурлан Кылышбаев
По его словам, согласно КоАП РК, предусмотрен штраф и привлечение к ответственности.
Сама ситуация по Иле-Алатаускому парку – это, конечно, большая агломерация города Алматы и Алматинской области и, как вам известно, мотоциклы… сложно отследить, они могут проникнуть именно в те места, где нет должного контроля по пропускным пунктам – по дорогам, по тропам. Они, не соблюдая правила, выезжают. Уже два факта есть. Но мы стараемся принять меры, чтобы их поймать и привлечь к ответственности.Нурлан Кылышбаев
В свою очередь, глава Минэкологии Сериккали Брекешев заявил, что в Иле-Алатауском парке предусмотрены пункты пропуска, которые работают.
Эта работа на постоянной основе ведется. Пункты пропуска работают. Кстати, покупка билета осуществляется сейчас в онлайн-формате, чтобы избежать вообще каких-либо контактов и предотвратить человеческий фактор. Тем не менее замечание было сделано правильно. Над этими вопросами мы сейчас в том числе тоже работаем.Сериккали Брекешев
Ранее на странице в Facebook экологического общества «Зеленое спасение» сообщалось, что в последние годы в Иле-Алатауском национальном парке часто происходят серьезные конфликты с водителями мотоциклов. Эндуро-мотоциклы встречаются и на популярных туристических маршрутах, и в удаленных тихих ущельях.
Эндуро – это мотоцикл, который предназначен для езды по бездорожью. Они оказывают серьезное отрицательное воздействие на экологические системы национального парка.
Толщина плодородного слоя почвы в горах весьма небольшая, и восстанавливается он на высокогорье крайне медленно. Из-за регулярного проезда мототехники в последние годы во многих ущельях наблюдаются серьезные эрозионные процессы, – говорилось в сообщении.