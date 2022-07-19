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В Минэкологии прокомментировали конфликты с водителями мотоциклов в нацпарке

Казахстан, нацпарки, мотоциклы, проблема, МЭГПР Фото: pixabay
Представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на брифинге в СЦК прокомментировали конфликты с водителями мотоциклов в Иле-Алатауском национальном парке – вредные выбросы загрязняют атмосферу, а рев моторов пугает животных, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Нурлан Кылышбаев признал, что данная проблема им известна.

По последнему факту и предварительному факту совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются меры по определению личностей нарушителей.Нурлан Кылышбаев

По его словам, согласно КоАП РК, предусмотрен штраф и привлечение к ответственности.

Сама ситуация по Иле-Алатаускому парку – это, конечно, большая агломерация города Алматы и Алматинской области и, как вам известно, мотоциклы… сложно отследить, они могут проникнуть именно в те места, где нет должного контроля по пропускным пунктам – по дорогам, по тропам. Они, не соблюдая правила, выезжают. Уже два факта есть. Но мы стараемся принять меры, чтобы их поймать и привлечь к ответственности.Нурлан Кылышбаев

В свою очередь, глава Минэкологии Сериккали Брекешев заявил, что в Иле-Алатауском парке предусмотрены пункты пропуска, которые работают.

Эта работа на постоянной основе ведется. Пункты пропуска работают. Кстати, покупка билета осуществляется сейчас в онлайн-формате, чтобы избежать вообще каких-либо контактов и предотвратить человеческий фактор. Тем не менее замечание было сделано правильно. Над этими вопросами мы сейчас в том числе тоже работаем.Сериккали Брекешев

Ранее на странице в Facebook экологического общества «Зеленое спасение» сообщалось, что в последние годы в Иле-Алатауском национальном парке часто происходят серьезные конфликты с водителями мотоциклов. Эндуро-мотоциклы встречаются и на популярных туристических маршрутах, и в удаленных тихих ущельях.

Эндуро – это мотоцикл, который предназначен для езды по бездорожью. Они оказывают серьезное отрицательное воздействие на экологические системы национального парка.

Толщина плодородного слоя почвы в горах весьма небольшая, и восстанавливается он на высокогорье крайне медленно. Из-за регулярного проезда мототехники в последние годы во многих ущельях наблюдаются серьезные эрозионные процессы, – говорилось в сообщении.

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