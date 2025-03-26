В Минэкологии прокомментировали передачу земель нацпарка "Иле-Алатау"

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал информацию о том, что планируется передать часть территории Иле-Алатауского нацпарка на баланс ГРПП "Медеу", передает корреспондент Zakon.kz.

Он ответил, что у министерства нет таких планов:

"Мы не планируем передавать 10% территории нашего парка".

Также Нысанбаев опроверг, что в министерство было направлено научное обоснование по этому вопросу.

Далее журналисты спросили, как министерство будет действовать во время общественных слушаний и окажет ли им поддержку.

"Мы считаем, что на территории парка "Медеу" достаточно земель. Даже если часть объектов требуется для развития проектов, мы будем рассматривать это с точки зрения законодательства о зональности парка. Парк делится на зоны: есть заповедная зона – святая святых, где вообще нельзя оставить даже мусор, есть зона стабилизации, а есть зона, где разрешена определенная деятельность. Сейчас мы анализируем ситуацию в соответствии с законодательной базой. Пока мы на стадии рассмотрения", – сказал Нысанбаев.

По его мнению, любое уменьшение территории парков всегда влечет за собой снижение имиджа страны.

"Эти земли находятся в ведении министерства, соответственно, они и должны оставаться. Однако, если есть необходимость развивать бизнес, этот вопрос нужно рассматривать. Это экономика страны, но в любом случае, запрашиваемая площадь требует детального изучения", – считает Нысанбаев.

Ранее министр Нысанбаев рассказал о том, как реализуют планы по восстановлению популяции тигров в Казахстане.

