Намеренно давил лошадь в Алматинской области: виновник не будет наказан
Фото: pixabay
История с жестоким обращением с лошадью в Илийском районе Алматинской области получила продолжение. В полиции уточнили, что инцидент завершился примирением сторон, передает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что 38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь.
Задержанный правонарушитель объяснил свой поступок так: «пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей».
В полиции отметили, что по факту возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».
Теперь, согласно данным пресс-службы полиции региона, уголовное дело будет прекращено.
Потерпевший сельчанин обратился в районную полицию с соответствующим заявлением, в котором указал, что не имеет претензии к водителю внедорожника, задавившему его лошадь.Пресс-служба ДП Алматинской области
Виновник, как говорится в сообщении, якобы в полном объеме возместил причиненный ущерб и публично извинился перед пострадавшим.
В связи с примирением сторон уголовное дело в отношении подозреваемого будет прекращено.Пресс-служба ДП Алматинской области
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