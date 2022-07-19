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Брекешев ответил на вопрос об отставке после критики Токаева

Сериккали Брекешев ответил на вопрос об отставке после критики Касым-Жомарта Токаева Фото: пресс-служба МЭГПР РК
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос об отставке после критики президента на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
Про отставку – в этом отношении не я принимаю решения. Решения по отставке принимаются руководством страны, поэтому этот вопрос я оставляю без комментариев.Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Журналисты также попросили дать оценку своей работе по пятибалльной шкале.

«Оценку нашей работе дает вышестоящее руководство», – ответил Сериккали Брекешев.

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Напомним, 14 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор главе Минэкологии Сериккали Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков.

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