Брекешев ответил на вопрос об отставке после критики Токаева

Фото: пресс-служба МЭГПР РК

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос об отставке после критики президента на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

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