Брекешев ответил на вопрос об отставке после критики Токаева
Фото: пресс-служба МЭГПР РК
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос об отставке после критики президента на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
Про отставку – в этом отношении не я принимаю решения. Решения по отставке принимаются руководством страны, поэтому этот вопрос я оставляю без комментариев.Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев
Журналисты также попросили дать оценку своей работе по пятибалльной шкале.
«Оценку нашей работе дает вышестоящее руководство», – ответил Сериккали Брекешев.
Напомним, 14 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор главе Минэкологии Сериккали Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков.
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