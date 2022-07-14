Работу над ошибками по сайгакам начало Минэкологии после критики Токаева

Представителями Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана было высказано предложение о необходимости проведения глубоких научных исследований по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в стране, передает Zakon.kz.

Таким образом эксперты планируют определить оптимальную численность каждой популяции. Также они предлагают провести мониторинг и выстроить устойчивое управление.

В Минэкологии отметили, что, с точки зрения сохранения сайгака, наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида.

Сообщается, что данное управление популяциями требует тщательной подготовки. Работа уже начата и будет вестись под контролем министерства, всех заинтересованных сторон и с информированием общественности.

Также на совещании министр Сериккали Брекешев отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчета ущерба, наносимого потравой диких животных, и рассмотреть вопросы компенсации ущерба фермерам.

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