Работу над ошибками по сайгакам начало Минэкологии после критики Токаева
Таким образом эксперты планируют определить оптимальную численность каждой популяции. Также они предлагают провести мониторинг и выстроить устойчивое управление.
В Минэкологии отметили, что, с точки зрения сохранения сайгака, наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида.
Сообщается, что данное управление популяциями требует тщательной подготовки. Работа уже начата и будет вестись под контролем министерства, всех заинтересованных сторон и с информированием общественности.
Также на совещании министр Сериккали Брекешев отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчета ущерба, наносимого потравой диких животных, и рассмотреть вопросы компенсации ущерба фермерам.
Новость по теме
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков.