Близ Алматы открыли детский военно-спортивный лагерь
Дети военнослужащих были восхищены зрелищным и ярким открытием лагеря.
Фото: пресс-служба МО РК
Фото: пресс-служба МО РК
Фото: пресс-служба МО РК
Стоит отметить, что на церемонии открытия присутствовали председатель спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба армии Ольга Шишигина, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Раджан Жанысов, председатель республиканского общественного объединения «Жас Сарбаз» Мейрбек Мендыгалиев, военнослужащие Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны.
Фото: пресс-служба МО РК
Примечательным фактом остается, что в лагере подростков ожидают экскурсии, обучение плаванию, интеллектуальные квиз-игры, спортивные состязания, посещение озера Иссык и знаменитых Тургеньских водопадов, а также кургана Иссык.
Фото: пресс-служба МО РК
Кроме того, юнармейцы побывают в Военно-историческом музее в Алматы, посетят зоопарк и дельфинарий, а еще попадут на экскурсию в одну из воинских частей.