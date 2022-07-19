Близ Алматы открыли детский военно-спортивный лагерь

На базе военного учебно-тренировочного центра в поселке Панфилово Алматинской области организован военно-спортивный лагерь «Жас Сарбаз». Здесь отдыхают ребята из разных регионов страны.

Дети военнослужащих были восхищены зрелищным и ярким открытием лагеря.

Фото: пресс-служба МО РК

К примеру, на церемонии открытия были показаны жамбы ату (состязания в меткости стрельбы), тазы жүгiрту (собачьи бега), құсбегілік (соколиная охота), атқа міну (посвящение в наездники) и многое другое.

Фото: пресс-служба МО РК

Кроме того, увлекательной и веселой оказалась и концертная программа открытия: перед детьми выступили артисты детской вокальной студии «Жас Сарбаз» Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.

Фото: пресс-служба МО РК

Стоит отметить, что на церемонии открытия присутствовали председатель спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба армии Ольга Шишигина, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Раджан Жанысов, председатель республиканского общественного объединения «Жас Сарбаз» Мейрбек Мендыгалиев, военнослужащие Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны.

Фото: пресс-служба МО РК

Примечательным фактом остается, что в лагере подростков ожидают экскурсии, обучение плаванию, интеллектуальные квиз-игры, спортивные состязания, посещение озера Иссык и знаменитых Тургеньских водопадов, а также кургана Иссык.

Фото: пресс-служба МО РК

Кроме того, юнармейцы побывают в Военно-историческом музее в Алматы, посетят зоопарк и дельфинарий, а еще попадут на экскурсию в одну из воинских частей.