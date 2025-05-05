В Алматы открыли музей военной техники под открытым небом – фоторепортаж

В торжественном мероприятии приняли участие командование Алматинского регионального гарнизона, ветераны Вооруженных сил, курсанты военных вузов и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", подробнее – в материале Zakon.kz.

Расположен музей в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Большая часть экспонатов – это военная техника, стоявшая на вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Алматинцы и гости города смогут увидеть в музее танки Т-34, Т-44, Т-55, гаубицы 1931 года выпуска и знаменитую боевую машину реактивной артиллерии "Катюша".

Фото: Zakon.kz

Всего музейная экспозиция включает в себя около 30 единиц боевых машин. Среди них также есть образцы из Германии, Швеции и других стран Европы.

Фото: Zakon.kz

Музей торжественно открыл заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он отметил, что с этим вооружением и военной техникой наши деды и прадеды защищали Москву и Ленинград, сражались в ожесточенных боях под Сталинградом и Ржевом, освобождали Украину и Беларусь, Прибалтику и Польшу, прошли с боями пол-Европы.

"Этот музей – наглядное напоминание современникам о суровом военном времени, в котором истинный героизм проявили воины-казахстанцы Бауыржан Момышулы, Сагадат Нурмагамбетов, Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова и многие другие", – сказал генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Фото: Zakon.kz

Идея создания такой экспозиции у руководства Музея боевой славы появилась давно, но реализовать ее получилось только в этом году. Большое содействие в этом оказали Министерство обороны РК и акимат Алматы.

"Значение этого музея нельзя переоценить. Можно многое говорить о военно-патриотическом воспитании, но одно дело теория, а другое дело, когда есть возможность прикоснуться к кусочку истории и боевой славе наших предков, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и защищали нашу Родину. Я думаю, сотни и десятки тысяч мальчишек и девчонок обязательно посетят это место", – сказал генерал Владимир Бондаренко.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Мероприятие завершилось награждением ведомственными медалями "Ел қорғаны" руководителей подрядных организаций и государственных служащих, которые принимали участие в работе по строительству площадки для музея и реставрации военной техники.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кроме открытия музея, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне был отреставрирован Дом армии. В здании расположатся филиал Национального военно-патриотического центра и детские военно-патриотические клубы.