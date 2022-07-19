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Будут ли детсады лишать лицензии за факты насилия над детьми

детсады Фото: pexels
В Казахстане только готовятся к внедрению обязательного лицензирования. Председатель Комитета дошкольного образования Гульмира Каримова рассказала, когда детсады могут лишить лицензии, передает корреспондент Zakon.kz.
Случаи избиения детей рассматриваются индивидуально. Организация образования должна вести свою работу в соответствии со стандартами. Если эти требования будут выполнены, вопросов не возникнет. При выявлении нарушений, установленных нормативными требованиями, будет проводиться проверка в соответствии с законом. В настоящее время детским садам предоставляются три возможности для исправления ситуации. Если нарушения не исправлены, то возникает вопрос о лишении лицензии.Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова

Лицензионные требования и квалификационные правила еще не утверждены. По словам главы комитета, нормативный документ будет подготовлен путем консультаций с экспертами, руководителями детских садов и представителями ответственных ведомств.

Сначала проводится анализ регуляторного воздействия вводимого лицензирования, затем разрабатывается соответствующий законопроект. После утверждения закона принимаются необходимые нормативные документы и создается правовая база, – объяснила Гульмира Каримова.

Лицензирование будет проводиться поэтапно. На первом этапе лицензированию будут подлежать вновь открываемые дошкольные организации. Затем действующие дошкольные организации, не прошедшие повторную государственную аттестацию. Остальные детсады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. 

У нас нет задачи закрыть дошкольные организации. Все детсады, которые работали, продолжат свою деятельность. Лицензирование – это лишь еще один шаг к улучшению качества дошкольного образования, – заключила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

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