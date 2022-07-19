Двухвалентная вакцина от COVID-19 появится осенью

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Витянис Андрюкайтис рассказал о выпуске двухвалентной вакцины от коронавируса, передает Zakon.kz.

Он уточнил, что мероприятия по разработке двухвалентной вакцины против коронавируса идут усиленными темпами. Производство лекарства организуют уже осенью 2022 года, пишет ТАСС.

Общая эпидемическая ситуация не радует, поэтому необходимо сохранять бдительность. Надеемся, что двухвалентная вакцина от коронавируса поможет в борьбе с инфекцией и ее мутациями. Препарат должен быть готов к применению к осени, – отметил эксперт.

По словам Андрюкайтиса, многие фармкомпании уже заявили о том, что продукт находится на завершающей стадии. Выпуск двухвалентной вакцины подстегивает и общая эпидемиологическая обстановка.

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Специалисты рассчитывают, что новая вакцина сможет защитить организм человека от первичной инфекции и ее мутационных штаммов.