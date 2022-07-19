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Мужчина пытался зарезать жену в Алматы

Мужчина пытался зарезать жену в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы пьяный муж дома поругался с женой, после чего схватился за нож и ударил ее. Потом он сбежал с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 106, ч. 2 УК РК.

Подозреваемый гр. Х., 1991 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Пресс-служба ДП города Алматы

В настоящее время Управлением полиции Наурызбайского района проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, а также всестороннее и полное расследование.

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