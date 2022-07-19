Мужчина пытался зарезать жену в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы пьяный муж дома поругался с женой, после чего схватился за нож и ударил ее. Потом он сбежал с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

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