Ножевые ранения нанес неизвестный жительнице ЗКО. Подозреваемого разыскивает полиция

В западноказахстанском городе Аксай неизвестный напал на 23-летнюю девушку с ножом. Мужчина избил жертву и нанес ножевые ранения. Полицейские объявили подозреваемого в розыск, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в ориентировке, распространяемой в мессенджерах жителями региона, преступление произошло вечером 28 января. В Аксае мужчина напал на жительницу города и нанес ей ножевые ранения, пишет Мой город.

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области информацию подтвердили и сообщили, что ведут поиски подозреваемого. Уголовное дело расследуют, но подробности его раскрывать не стали.

Известно, что нападавший был одет в черную куртку, на вид 25-30 лет, европейской внешности.

Накануне стало известно, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра. Его подозревают в вовлечении к проституцию 28-летней девушки.