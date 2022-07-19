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Гуманное отношение к бродячим животным потребует больше средств

Шымкент бродячие животные Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В прессе появилась информация, что в Шымкенте собираются потратить 654 млн тенге на отлов и сжигание в печи бродячих собак и кошек. В Управлении сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента, которое занимается этим вопросом, прокомментировали данные.

По словам руководителя управления Абунасыра Жанбатырова, выделение бюджетных средств в размере 654 млн тенге было запланировано на пять лет.

Каждый год на эти цели выделяется около 130 млн тенге. Соответствующей работой занимаются бригады отлова бродячих собак ГКП «Ветеринарная служба». Что касается методов отлова и дальнейшей судьбы бродячих животных, то еще в 2019 году маслихатом были утверждены «Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городе Шымкенте».Абунасыр Жанбатыров

Также в управлении сообщили, что в соответствии с проектом закона «О правилах учета приютов для животных» разрабатывается проектно-сметная документация строительства на территории города временного изолятора вместимостью 300 животных – 200 собак и 100 кошек.

Кроме того, в соответствии с новым законом «Об ответственном отношении к животным», по сумме финансирования на 2023-2025 годы в бюджетные расходы будут внесены изменения.

Прежде чем возмущаться выделенными из бюджета миллионами на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек и выбивать слезу умиления рассказами о чистоте и ласковости подъездных котов, нужно подумать о следующем. Если вашего ребенка укусит бродячий пес или ничейная кошка в подъезде, что вы будете делать? Если вечером в темном переулке вам встретится компания из не очень доброжелательных уличных песиков, куда вы побежите? Если антисанитария, клопы и тараканы будут вас донимать в квартире, а переносят их как раз бродячие кошки-собаки, то как вы поступите? Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек – это нормальная, пусть жестокая, но необходимая практика, которая есть во всем мире. Даже в самых гуманных по отношению к животным странах через несколько дней после отлова животных усыпляют, если хозяин не объявился в установленный срок.Директор ГКП «Ветеринарная служба» Шымкента Нурсултан Зейнулла

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