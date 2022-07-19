Гуманное отношение к бродячим животным потребует больше средств

В прессе появилась информация, что в Шымкенте собираются потратить 654 млн тенге на отлов и сжигание в печи бродячих собак и кошек. В Управлении сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента, которое занимается этим вопросом, прокомментировали данные.

По словам руководителя управления Абунасыра Жанбатырова, выделение бюджетных средств в размере 654 млн тенге было запланировано на пять лет.

Каждый год на эти цели выделяется около 130 млн тенге. Соответствующей работой занимаются бригады отлова бродячих собак ГКП «Ветеринарная служба». Что касается методов отлова и дальнейшей судьбы бродячих животных, то еще в 2019 году маслихатом были утверждены «Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городе Шымкенте». Абунасыр Жанбатыров

Также в управлении сообщили, что в соответствии с проектом закона «О правилах учета приютов для животных» разрабатывается проектно-сметная документация строительства на территории города временного изолятора вместимостью 300 животных – 200 собак и 100 кошек.

Кроме того, в соответствии с новым законом «Об ответственном отношении к животным», по сумме финансирования на 2023-2025 годы в бюджетные расходы будут внесены изменения.