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Законодательство РК

Скандальную норму об убийстве бродячих животных прокомментировал министр экологии

Скандальную норму об убийстве бродячих животных прокомментировал министр экологии Фото: pxhere
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Сената Парламента РК 23 февраля 2024 года прокомментировал норму законопроекта об ответственном обращении с животными, предусматривающую эвтаназию бродячих собак и кошек, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэкологии отметил, что факты нападения бродячих собак на людей не уменьшились, а бродячих собак становится все больше.

"Понятное дело, проблема с питанием, и, конечно, они становятся агрессивными. В данном случае, опять-таки, мы там предусматривали два этапа, насколько я знаю, предложили депутаты. Если это собаки, которые зарегистрированы, то они в приемных пунктах будут содержаться до 60 дней, по-моему. Если бродячая, то есть незарегистрированное животное, то будет содержаться, по-моему, месяц. Но, опять-таки, его могут забирать частные приемные пункты также. Но если в случае необнаружения, или, скажем, в случае отсутствия такового, то тогда, конечно, они подлежат эвтаназии. Это я вам как раз комментирую содержание этого закона. Но там, в рабочих группах, работают, присутствуют, участвует очень много представителей общественных организаций именно по защите домашних животных. Поэтому я думаю, что вместе с депутатами примут какое-то правильное решение и консолидируют".Ерлан Нысанбаев

Он считает, что эта мера не повлияет на имидж страны, мол, такая практика есть во многих странах мира. При этом у самого министра две собаки.

"Да, у меня две собаки. Конечно (люблю их. – Прим. ред.). Я вам скажу одно – здесь надо рассматривать с точки зрения ответственности хозяев. Вот в чем беда. Потому что содержать собаку – это большая ответственность. У меня две собаки. Они очень большие. Это казахская порода тобет. Но за ними надо следить – за их здоровьем, питанием. Здесь вообще вопросы надо рассматривать совокупно. Во-первых, нужно повысить ответственность хозяев. Если ты взял щенка, то подумай, сможешь ли ты его содержать до самой смерти, старости. У меня, например, мои собаки очень старые, 13 лет. И я вижу, как они стареют. И мне очень жалко их, потому что они недолго живут. Поэтому я хочу сказать, что ответственность здесь нам надо разъяснять, объяснять, что и делается сегодня местными сотрудниками именно в части ответственности хозяев".Ерлан Нысанбаев

Решение о развитии приютов для животных глава Минэкологии не захотел обсуждать.

"Насколько я знаю, по всем областям, желающим построить приюты, выделены огромные площади земель. Но это, наверное, процесс долгий, связанный с финансированием. Во всяком случае, сегодня мы имеем проблему с нападением на людей. И оно участилось, вы знаете. Поэтому здоровье человека прежде всего".Ерлан Нысанбаев

Депутаты Мажилиса 14 февраля 2024 года приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, одна из норм которого предусматривает эвтаназию бродячих животных.

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