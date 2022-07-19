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В Минэкологии высказались о мусоре в нацпарках страны

Алматы Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев на брифинге в СЦК ответил на претензии казахстанцев по поводу мусора в национальных парках страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Кылышбаев сообщил, что, согласно правилам посещения национальных парков, особо охраняемых территорий, при проведении каких-либо мероприятий нужно получить разрешение от руководства национальных парков или других особо охраняемых территорий.

Все проводимые мероприятия согласовываются. Если это в частном порядке, то производится оплата. Каждый гражданин имеет право посетить наши национальные парки. Если проводятся какие-то коллективные мероприятия, оформляется заявка на руководство национальных парков и получается либо одобрение, либо неодобрение, в зависимости от того, с чем связано мероприятие.Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев

Что же касается мусора, то это зависит, по его словам, от наличия или отсутствия у конкретного человека культуры отдыха.

Когда мы говорим, почему гора мусора, за это должен отвечать либо акимат, либо лесник, либо администрация национального парка. Но никто не ставит вопрос: почему мы сами совместно не проводим обучение культуре отдыха на природе. У нас страдает культура отдыха на природе, культура санитарно-гигиенических узлов, само поведение, когда находимся в обществе. Каждый старается получить максимум удовольствия, имея право посетить национальный парк, но все забывают об ответственности. Нурлан Кылышбаев

В этой связи он призвал казахстанцев начать с себя и повысить культуру отдыха на природе, в зонах отдыха, культуру поведения в обществе.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в свою очередь прокомментировал ситуацию в Боровом. Журналисты сообщили, что на всем побережье отсутствуют мусорные контейнеры, а единственный туалет – платный.

Действительно, такая проблема существует, из 14 национальных парков 13 курирует наше ведомство, а Боровое находится под управлением Управделами президента. Но мы с этой проблемой знакомы, мы ее знаем, и пытаемся совместно эти вопросы решить: кроме контейнеров и санузлов, есть ряд вопросов по водоотведению, очистным сооружениям. Поэтому комплексно и системно мы сейчас с Управделами президента этот вопрос рассматриваем. Нурлан Кылышбаев

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