В Минэкологии высказались о мусоре в нацпарках страны

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев на брифинге в СЦК ответил на претензии казахстанцев по поводу мусора в национальных парках страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Кылышбаев сообщил, что, согласно правилам посещения национальных парков, особо охраняемых территорий, при проведении каких-либо мероприятий нужно получить разрешение от руководства национальных парков или других особо охраняемых территорий.

Все проводимые мероприятия согласовываются. Если это в частном порядке, то производится оплата. Каждый гражданин имеет право посетить наши национальные парки. Если проводятся какие-то коллективные мероприятия, оформляется заявка на руководство национальных парков и получается либо одобрение, либо неодобрение, в зависимости от того, с чем связано мероприятие. Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев

Что же касается мусора, то это зависит, по его словам, от наличия или отсутствия у конкретного человека культуры отдыха.

Когда мы говорим, почему гора мусора, за это должен отвечать либо акимат, либо лесник, либо администрация национального парка. Но никто не ставит вопрос: почему мы сами совместно не проводим обучение культуре отдыха на природе. У нас страдает культура отдыха на природе, культура санитарно-гигиенических узлов, само поведение, когда находимся в обществе. Каждый старается получить максимум удовольствия, имея право посетить национальный парк, но все забывают об ответственности. Нурлан Кылышбаев

В этой связи он призвал казахстанцев начать с себя и повысить культуру отдыха на природе, в зонах отдыха, культуру поведения в обществе.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в свою очередь прокомментировал ситуацию в Боровом. Журналисты сообщили, что на всем побережье отсутствуют мусорные контейнеры, а единственный туалет – платный.