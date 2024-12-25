#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.89
536.32
5.17
Общество

Что будет с животными после запрета контактных зоопарков, рассказали в Минэкологии

Казахстан, животные, законы , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 15:40 Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Андрей Ким на брифинге в Казгидромете 25 декабря 2024 года ответил на опасения казахстанцев о том, что животных выбросят на улицу после запрета контактных зоопарков, сообщает Zakon.kz.

Норма, запрещающая деятельность контактных зоопарков в Казахстане, заложена в Закон об ответственном обращении с животными и вступит в силу с 1 января 2025 года, то есть остались считаные дни. В этой связи журналисты поинтересовались, успеют ли организаторы контактных зоопарков устроить своих животных и есть ли риск, что они в спешке просто выбросят на улицу или, что еще хуже, усыпят.

"По контактным зоопаркам – животные должны быть сданы. У нас есть три государственных зоопарка: Шымкентский, Алматинский и Карагандинский, туда можно животных передать. С позиции бизнеса, если это животное стоит определенных денег на рынке, не думаю, что владельцы будут принимать такие меры (убивать, усыплять. – Прим. ред.) или выбрасывать их. Это животное они могут реализовать, я говорил, что это не запрещено законом. Им запрещается деятельность, а содержать животных они могут и обязаны по закону об ответственном обращении с животными, так как они на данный момент являются их собственниками. Они должны содержать их... до их биологической смерти", – пояснил спикер.

В противном случае их, по его словам, могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, за жестокое обращение с животными.

По данным Бюро национальной статистики, к 2022 году в Казахстане работало 13 зоопарков, шесть из них – контактные. Общее количество зоопарков сокращается в стране. К примеру, в 2018 году их насчитывалось 20, в 2019 году – 18, в 2020 году – 16.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане изменят правила работы почты
Общество
15:51, Сегодня
В Казахстане изменят правила работы почты
В Казахстане перед Новым годом ожидается потепление
Общество
15:46, Сегодня
В Казахстане перед Новым годом ожидается потепление
В Актау отменили зажжение новогодней елки
Общество
15:41, Сегодня
В Актау отменили зажжение новогодней елки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: