Мужчину, напавшего с ножом на женщину, задержал гвардеец
В полиции рассказали подробности произошедшего. Вечером 18 июля военнослужащий контрактной службы сержант Жаркынбек Айдарханбеков находился дома с семьей. Около 23:50 он услышал женские крики и, выбежав на улицу, увидел, как неизвестный мужчина бьет двух женщин.
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Сержант бросился им на помощь. Преступник, испугавшись, побежал в сторону городского кладбища «Дружба». Во время преследования гвардеец позвонил в скорую помощь и полицию.
Нападавший пытался спрятаться среди могил. Но Жаркынбек Айдарханбеков, несмотря на темноту, нашел и задержал его, применив приемы рукопашного боя. Затем передал злоумышленника прибывшим полицейским. Женщин с ножевыми ранениями госпитализировала подъехавшая скорая.