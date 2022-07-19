Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мужчину, напавшего с ножом на женщину, задержал гвардеец

Напавшего на женщин задержал гвардеец Фото: polisia.kz
Мужчину, напавшего в Алматы на свою жену, а затем на ее мать, задержал военнослужащий воинской части 5571 Нацгвардии РК, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали подробности произошедшего. Вечером 18 июля военнослужащий контрактной службы сержант Жаркынбек Айдарханбеков находился дома с семьей. Около 23:50 он услышал женские крики и, выбежав на улицу, увидел, как неизвестный мужчина бьет двух женщин.

Новость по теме

Муж нанес жене 11 ножевых ранений в Алматы

Сержант бросился им на помощь. Преступник, испугавшись, побежал в сторону городского кладбища «Дружба». Во время преследования гвардеец позвонил в скорую помощь и полицию.

Нападавший пытался спрятаться среди могил. Но Жаркынбек Айдарханбеков, несмотря на темноту, нашел и задержал его, применив приемы рукопашного боя. Затем передал злоумышленника прибывшим полицейским. Женщин с ножевыми ранениями госпитализировала подъехавшая скорая.

Читайте также

В Казахстане начался призыв военнообязанных на воинские сборы

Казахстанский офицер и россиянка предотвратили трагедию в Боровом

Родственники погибшего в Жамбылской области солдата требуют наказать командиров

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления