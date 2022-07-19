Алматинские вузы задались целью искоренить причины деструктивного поведения студентов

Ряд трагических событий последних лет, связанных с молодежью, заставил руководство вузов Алматы задуматься, все ли делается для обеспечения безопасности студентов, рассказала в интервью Zakon.kz профессор, член ИРГ по профилактике религиозного экстремизма и терроризма Зарема Абдуллина.

Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева выступил инициатором создания координационного совета вузовских психологических служб южного мегаполиса «Безопасная среда», ориентированного на профилактику деструктивного поведения студенческой молодежи.

Инициатива АУЭС была поддержана акиматом Алматы, управлениями общественного развития и по делам религий, Центром мониторинга и анализа УОР, ЦИПР. Ранее по этому вопросу был проведен международный форум с участием сотрудников горакимата, руководителей вузов, ведущих специалистов в психологии и воспитательной работе, экспертов по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

По мнению профессора, члена информационно-разъяснительной группы города Алматы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, директора департамента по молодежной политике АУЭС им. Даукеева Заремы Абдуллиной, ряд трагических событий последних лет, связанных с молодежью, заставил всех задуматься, все ли делается в учреждениях образования для обеспечения безопасности обучающихся — одного из главных приоритетов вузовской работы.

– Анализ произошедшего показал, что эта проблема является комплексной и для ее решения нужен системный подход, начиная с обеспечения защищенности вуза от внешнего проникновения и заканчивая точечной работой с группами риска и конкретными обучающимися, которые нуждаются в психологическом сопровождении.

Острая необходимость решения этих вопросов была доказана январскими беспорядками в Алматы и других регионах страны.

Угрозы социального характера в современном обществе актуализировали идею самоценности человека, понимания его как цели, а не средства экономической, политической и культурной жизни страны.

Одним из основных принципов государственной политики в области образования является его гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Отсюда вытекает и требование к нашей деятельности – мы должны быть готовы к сохранению жизни и здоровья обучающихся, обеспечению их безопасности.

– Зарема Альфредовна, каков при этом риск попадания молодых людей в опасные ситуации, связанные, например, с жизнедеятельностью современного социума?

– Как показывает статистика, риск достаточно велик. Ведь что такое безопасность? Это система, включающая в себя комплекс мер, мероприятий, действий, документов по обеспечению защиты, комфорта и жизнедеятельности человека, мест его проживания, пребывания, работы, а также материальных, интеллектуальных и других ценностей. Степень безопасности вуза характеризуется параметрами его комплексной защищенности от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного, природного и человеческого характера. Поэтому у нас во всех вузах страны имеются службы и структуры, обеспечивающиеся безопасность нашей молодежи на разных уровнях и в разных формах.

– Как обеспечивается внешняя и внутренняя безопасность?

– Для внешней безопасности, как правило, используются инженерные средства защиты, которые, скажем так, усложняют и затрудняют проникновение нарушителя на территорию объекта. Неотъемлемым элементом внешней безопасности является обеспечение кибербезопасности в вузе.

Внутренняя безопасность включает в себя комплекс мер по созданию, прежде всего, условий для личностного, гармоничного и профессионального развития студентов, чтобы они обладали высокой духовностью и нравственностью. Для этого нужно создать такую обстановку, чтобы она располагала к продуктивной учебе, эффективному научному творчеству, насыщенному и здоровому досугу.

– А при чем здесь психологические службы вузов?

– Видите ли, в силу возраста и особенностей психики, молодежь нередко оказывается втянутой в различные криминальные группировки, легко поддается уловкам мошенников и разного рода вербовщиков, приверженцев радикальных религиозных течений. Также бывает, что молодой человек теряется, попав в какую-нибудь сложную жизненную ситуацию, или при каких-то угрозах его жизни и здоровью. Вот в таких случаях и нужны хорошая психологическая служба и четко разработанные документы по профилактике деструктивного поведения студенческой молодежи.

К слову, мы приняли целый ряд таких документов, создали координационный совет, провели несколько встреч, в общем, выполнили большую подготовительную работу. Кроме того, была принята дорожная карта и разработан алгоритм работы по профилактике деструктивного поведения студенческой молодежи.

И еще хотелось бы добавить, что главная задача координационного совета «Безопасная среда» – не только координация деятельности штатных психологов вузов, обмен опытом и проведение совместных мероприятий, но и оказание методической и организационной помощи тем вузам, которые еще не определились, каким образом выстроить работу по данному направлению. Мы рады, что большинство вузов Алматы поддержали нашу инициативу, проводили мероприятия по информационной безопасности, сохранению психологического здоровья студентов, предотвращению суицида в молодежной среде и так далее. На каждой встрече проводились тренинги и мастер-классы, выступали известные эксперты.

– Давайте более подробно поговорим о профилактике деструктивного поведения студенческой молодежи.

– Хотелось бы сказать об этом на примере недавно проведенного совещания по данному вопросу, где мы провели серьезный анализ зависимого (аддиктивного) поведения в студенческой среде. Из всех известных видов зависимости в разработку были взяты два наиболее опасных и распространенных среди молодежи варианта – лудомания (азартные игры и ставки на деньги) и религиозная аддиктивность. Рассматривался тезис, чем опасен каждый вид аддикивности и как, вырываясь из одного вида, можно попасть в другой.

Встреча была проведена в формате брейнсторминга. Были выделены три кейса, по каждому из которых участникам были предложены ролевые игры: «Профессиональная деформация. Как защититься самому психологу?», «ИграMoney: ставка на жизнь», «Религиозный фанатизм: новая аддикция или освобождение?».

Выводы, к которым единодушно пришли участники встречи, были следующими:

аддиктивность – это форма деструктивного поведения, требующая серьезного внимания, тщательной работы и комплексного подхода;

переход от лудомании к религиозной зависимости – опасная связка, так как это является не освобождением, а выходом на новый уровень деструктивности. На уровне лудомании человек разрушает свое будущее, а на уровне религиозной зависимости (вступление в экстремистские и террористические группы) становится опасным и для других людей;

психологи в вузе должны работать с личными причинами, приведшими к появлению зависимости, подключая другие службы вуза в случае необходимости;

все иные случаи и ситуации передаются для работы профессиональным экспертам, поскольку здесь требуются специальные навыки профилактики и реабилитации лудоманов и религиозно-аддиктивных студентов.

– Зарема Альфредовна, удалось ли выполнить задачи, поставленные координационным советом «Безопасная среда»?

– Мы только прикоснулись к этой теме. Конечно, сделано немало, но проделанная работа – это первое приближение к коренному изменению ситуации. Надо еще к новому учебному году довести до ума весь пакет документов, который был принят в процессе работы. Их планируется передать в профильное министерство для рассмотрения, и в случае принятия – распространить среди вузов страны, ведь те вопросы, которые были уже подняты и еще будут рассматривать в будущем, актуальны для всех вузов Казахстана.

Осенью, после отпусков, будет возобновлена деятельность КС «Безопасная среда». Уже подтвердили свою готовность провести встречи ведущие вузы Алматы, остальные работают над определением тематических вопросов, рассмотрение которых им ближе всего.

Основная работа еще впереди, ведь КС «Безопасная среда» – это не только союз тех, кто профессионально занимается этими вопросами. Его деятельность активно поддерживается руководством города Алматы, что является ярким доказательством искреннего желания не только устранить последствия, но искоренить причины деструктивного поведения молодежи, умножить интеллектуальный резерв страны и укрепить патриотический настрой молодежи.

Мы уверены, что «Безопасная среда» будет способствовать выполнению нашей общей задачи – обеспечению безопасности и созданию условий для свободного развития молодежи в Новом Казахстане со Слышащим государством.