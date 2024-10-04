"Вербуют через интернет": как не попасть в деструктивные сети

Двадцать встреч с молодежью на тему профилактики религиозного экстремизма провели члены республиканской информационно-разъяснительной группы в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Встречи организованы при поддержке Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Они направлены на формирование у молодежи антиэкстремистского сознания, повышение уровня правовой и гражданской ответственности в вопросах противодействия религиозному экстремизму и терроризму, недопущение превращения молодежи Казахстана в радикальные и деструктивные религиозные группы.

В течение пяти дней в них приняли участие около 400 школьников, студентов, представителей активной молодежи и категории NEET.

Фото предоставлено членами республиканской информационно-разъяснительной группы АНК

"В ходе информационно-разъяснительных мероприятий охвачены группы безработной молодежи, молодых предпринимателей, учителей школ и школьников, спортсменов и тренеров, студентов колледжей. Подняты такие темы, как "Принцип светскости – гарант будущего Республики Казахстан", "Способы избежать становления жертвами деструктивных религиозных течений", "Преемственность религии и традиций", "Место религиозных людей в светском обществе", "Светскость – духовная опора государства", "Проявления религиозного экстремизма и терроризма", – рассказал главный специалист отдела координации и взаимодействия с религиозными объединениями Управление по делам религий акимата Северо-Казахстанской области Нуртас Нурмагамбет.

Встречи проходили на базе школ, колледжей и вузов. Чаще всего слушателей интересовали способы вербовки в деструктивные сети.

Фото предоставлено членами республиканской информационно-разъяснительной группы АНК

"Много разных способов вербовки есть. Самый основной – через интернет. Чаще всего молодежь черпает всю информацию оттуда, и имея желание узнать о той или иной религии, начинают изучать их в интернете. А там зачастую натыкаются на ролики или проповеди деструктивных организаций. Молодым людям, не имеющим фильтры в голове, сложно их распознать. Ведь в начале все эти проповедники-радикалы говорят о добре, призывают к благим делам. Они отравляют сознание молодежи постепенно, раз за разом, укрепляя свои позиции через наставления. Человек привыкает к этим проповедям. И этот проповедник становится для него авторитетом. И потом через какое-то время, когда этот вербовщик говорит о том, что нужно переезжать в Сирию, потому что Казахстан страна многобожников, зомбированный разум соглашается с этим", – добавил Нуртас Нурмагамбет.

Также представители деструктивных организаций маскируются под "благотворительные" общины, добавил спикер. Они находят малообеспеченные семьи, безработных, начинают помогать им, а это способствует зависимости.

"Есть, к примеру, деструктивные христианские секты, которые помогают людям найти работу, друзей, близких. И так, потихоньку, завлекая в свою церковь, они делают человека зависимым, и человек не может выйти из этой секты, потому что у него много близких друзей, работа, все завязано на этой организации. Соответственно, они не могут выйти, становясь зависимыми, ведомыми. Методов вербовки много, а перечисленные мною – всего лишь два из них", – делится спикер.

Также на встречах молодежь интересовалась, где можно получить высшее религиозное образование. Участники информационно-разъяснительной группы объясняют, что лучше всего базовое образование в сфере религии получить в вузах Казахстана.

"В Казахстане есть 9 медресе-колледжей, где вы можете получить среднеспециальное образование. Дальше у нас есть, конечно, духовная семинария католическая в Караганде, духовная семинария в Алматы православная. Также у нас есть Исламско-Египетский университет в Алматы, где можно получить высшее образование. Во-вторых, задают вопросы, связанные с законодательством. Действительно, многие же не знают законы, все законы знать невозможно, поэтому бывает, что иногда люди спрашивают, можно ли продавать, допустим, религиозную литературу, хоть она и разрешенная. Вот он купил в мечети, а можно ее продать, распространить, подарить кому-то? Можно ли совершать религиозные обряды за пределами культовых зданий? Такие вопросы тоже задавались. Еще спрашивали, можно ли ставить в статусы в соцсетях религиозные ролики, картинки? Вот такие вот моменты мы объясняли", – отметил Нуртас Нурмагамбет.

Фото предоставлено членами республиканской информационно-разъяснительной группы АНК

Кроме того, члены республиканской информационно-разъяснительной группы разъясняли слушателям, как распознать подростков, попавших под влияние деструктивных сект.

"На самом деле распознать подростка, попавшего под влияние деструктивных сект, можно по совокупности факторов. Родителям и учителям нужно приглядеться к изменениям во внешности, поведении, разговоре ребенка. К примеру, он начал одеваться не так, как раньше, резкая смена имиджа может говорить о многом. Он мог раньше ходить в разноцветных футболках и вдруг стал носить все черное или однотонное, без рисунков, или только белое. Это звоночек. Дальше – это изменение речи, манеры говорить, его действий, определенных паттернов. Допустим, если мальчик-тихоня в школе стал очень разговорчивым, начал много говорить. Тоже нужно обратить внимание, потому что у завербованных часто появляется синдром проповедника. Или, наоборот, ребенок, который был активный, много коммуницировал, становится закрытым, мало разговаривает и так далее. Насторожить должно и то, что ребенок резко перестает слушать музыку, употреблять какие-то матерные слова, если раньше их использовал, закрывается в комнате, частенько куда-то пропадает. Необходимо обращать внимание и на ники в соцсетях. Часто под воздействием деструктивных течений люди используют арабские слова, меняют имена, то есть идет определенная арабизация", – добавил спикер.

Фото предоставлено членами республиканской информационно-разъяснительной группы АНК

Аналогичные встречи члены республиканской информационно-разъяснительной группы в сфере религии провели с безработной молодежью, молодыми предпринимателями, учителями и школьниками, спортсменами и тренерами, студентами колледжей и в других регионах страны. Их общая цель – формирование у молодежи антиэкстремистского сознания, повышение уровня правовой и гражданской ответственности в вопросах противодействия религиозному экстремизму и терроризму, недопущение превращения молодежи Казахстана в радикальные и деструктивные религиозные группы.