2 кг мефедрона перевозил житель Алматинской области в машине

Полицейские Алматинской области изъяли у водителя 2 кг «синтетики», сообщает Zakon.kz.

Они остановили его 17 июля на трассе Алматы – Оскемен. 24-летний житель Ескельдинского района управлял автомобилем Daewoo Lacetti.

При осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили 2 кг мефедрона, относящегося к синтетическим наркотикам. Наркотики были упакованы в четыре полиэтиленовых пакета.

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