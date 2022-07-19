2 кг мефедрона перевозил житель Алматинской области в машине
Фото: pexels
Полицейские Алматинской области изъяли у водителя 2 кг «синтетики», сообщает Zakon.kz.
Они остановили его 17 июля на трассе Алматы – Оскемен. 24-летний житель Ескельдинского района управлял автомобилем Daewoo Lacetti.
При осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили 2 кг мефедрона, относящегося к синтетическим наркотикам. Наркотики были упакованы в четыре полиэтиленовых пакета.
Мужчину, напавшего с ножом на женщину, задержал гвардеец
Новость по теме
24-летний водитель иномарки в настоящее время помещен под стражу в изолятор временного содержания. По факту начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 296, ч. 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ