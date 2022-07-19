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2 кг мефедрона перевозил житель Алматинской области в машине

2 кг синтетики изъяли полицейские Фото: pexels
Полицейские Алматинской области изъяли у водителя 2 кг «синтетики», сообщает Zakon.kz.

Они остановили его 17 июля на трассе Алматы – Оскемен. 24-летний житель Ескельдинского района управлял автомобилем Daewoo Lacetti.

При осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили 2 кг мефедрона, относящегося к синтетическим наркотикам. Наркотики были упакованы в четыре полиэтиленовых пакета.

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24-летний водитель иномарки в настоящее время помещен под стражу в изолятор временного содержания. По факту начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 296, ч. 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов

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Константин Вноровский
Алматинская область
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