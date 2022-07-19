МОН РК: Рассылка о льготном жилье для сотрудников вузов — фейк

В Министерстве науки и высшего образования прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о льготной жилищной программе для сотрудников вузов. В ведомстве объяснили, что это фейк, передает Zakon.kz.

19 июля в социальных сетях было размещено объявление с указанием на сайт, в котором предлагается заполнить анкету для формирования реестра потребностей в жилье среди сотрудников вузов, пишет stopfake.kz.

В официальном сообщении МОН РК указано, что информация на сайте содержит признаки мошеннических действий, целью которых является сбор персональных данных о сотрудниках вузов.

В этой связи Министерство науки и высшего образования призывает воздержаться от распространения фейковой информации и заявляет, что в тех случаях, когда необходимо проинформировать об инициативах министерства, используются официальные каналы информации, включенные в систему электронного документооборота. Пресс-служба МОН РК

Уточняется, что информация по инциденту передана в компетентные правоохранительные органы.