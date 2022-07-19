Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

МОН РК: Рассылка о льготном жилье для сотрудников вузов — фейк

МОН РК о "льготном жилье" Фото: pixabay
В Министерстве науки и высшего образования прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о льготной жилищной программе для сотрудников вузов. В ведомстве объяснили, что это фейк, передает Zakon.kz.

19 июля в социальных сетях было размещено объявление с указанием на сайт, в котором предлагается заполнить анкету для формирования реестра потребностей в жилье среди сотрудников вузов, пишет stopfake.kz.

В официальном сообщении МОН РК указано, что информация на сайте содержит признаки мошеннических действий, целью которых является сбор персональных данных о сотрудниках вузов.

В этой связи Министерство науки и высшего образования призывает воздержаться от распространения фейковой информации и заявляет, что в тех случаях, когда необходимо проинформировать об инициативах министерства, используются официальные каналы информации, включенные в систему электронного документооборота. Пресс-служба МОН РК

Уточняется, что информация по инциденту передана в компетентные правоохранительные органы.

Читайте также

Руководителям портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» напомнили о персональной ответственности

В 7 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ерлан Карин: Противодействие коррупции – важнейшее направление президентских реформ

Константин Вноровский
МОН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления