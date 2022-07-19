Три кандидата вышли в пятый тур выборов премьера Британии

В следующий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли бывший глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс, сообщает Zakon.kz.

Из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, передает РИА Новости, ссылаясь на слова главы руководящего комитета Консервативной партии Грэма Брейди.

Пока лидирует Сунак, который получил 118 голосов. Мордонт поддержали 92 человека, а Трасс — 86.

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Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из которых отсеялись на более ранних этапах.

Следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.

Финальный раунд отборочного голосования пройдет 20 июля.