Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Три кандидата вышли в пятый тур выборов премьера Британии

Три кандидата вышли в пятый тур Фото: pxhere
В следующий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли бывший глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс, сообщает Zakon.kz.

Из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, передает РИА Новости, ссылаясь на слова главы руководящего комитета Консервативной партии Грэма Брейди.

Пока лидирует Сунак, который получил 118 голосов. Мордонт поддержали 92 человека, а Трасс — 86.

Новость по теме

Определился лидер третьего тура выборов премьера Великобритании

Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из которых отсеялись на более ранних этапах.

Следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.

Финальный раунд отборочного голосования пройдет 20 июля.

Читайте также

В США третий раз подряд успешно испытали гиперзвуковое оружие

Определился лидер третьего тура выборов премьера Великобритании

ЕС планирует наказывать за дезинформацию против демократии

Константин Вноровский
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления