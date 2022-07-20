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Несчастный случай на охоте – родные погибшей винят участкового

Несчастный случай на охоте - родственники винят участкового Фото: pixabay
В деле о смерти женщины во время сбора ягод в СКО появились новые подробности. Родные погибшей Алтынай Муздакбаевой не верят в официальную версию и считают, что стрелял участковый, сообщает Zakon.kz.

Официальную версию о том, что в нее стрелял местный охотник, приняв за дичь, они считают попыткой скрыть следы, передает Astana TV.

По их версии, охотника просто запугали, заставив взять вину на себя.

Асет Байжиенов одним из первых обнаружил в поле пострадавшую Алтынай Муздакбаеву. Говорит, о происшествии узнал от односельчан - раненая нашла в себе силы, чтобы позвонить подруге, но не успела указать место, где в нее попали.

Жители станции Бауманская бросились на поиски.

Участковый подходит ко мне и говорит, грузи, говорит, вези. Я отказался - у нее лицо было все в крови. Я испугался, тем более слышал от женщин, что в нее стреляли из белой машины. И сотки (телефоны) мне дает - две сотки - я не стал брать. Побоялся за себя. Житель станции Бауманская Асет Байжиенов

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Несчастный случай на охоте – женщина погибла в СКО

Сельчане задаются вопросом - почему находившиеся на месте преступления участковый и его спутник - пенсионер Сергей Лосеня - не вызвали скорую? Очевидцы также вспоминают, что от обоих разило спиртным.

Участковый попросил отца: «Не шуми! Давай по-тихому все это сделаем!» Как это по-тихому все делать??? Там человек раненый, они могли сразу оказать первую помощь. Они этого не сделали. Они застрелили, поехали все улики свои прятать. Оружие спрятали, гильзы свои спрятали, патрон спрятали. Потом только приехали туда. Сын погибшей Алтынбек Сайлауов

Женщина скончалась от потери крови по пути в районную больницу. По горячим следам задержали пенсионера Сергея Лосеню, которого правоохранительные органы определили как единственного подозреваемого. Сначала мужчина утверждал, что стрелял не он, но уже на следующий день вдруг во всем признался.

Однако местные жители уверяют, что с охотой Сергей завязал много лет назад - из-за плохого зрения. Одинокий дедушка стал очень удобным подозреваемым, уверены жители станции и подозревают, что того запугали.

Муж убитой Алтынай Муздакбаевой просит генеральную прокуратуру провести объективное расследование.

По факту смерти Алтынай Муздакбаевой проводится досудебное расследование, принимаются все меры в обеспечении требований статьи 24 УПК РК для обеспечения полноты, всесторонности и объективности обстоятельств дела. Все доводы, все показания свидетелей будут проверены. По результатам досудебного расследования, а также оперативно-розыскных мероприятий, будут даны оценки действиям всех причастных лиц. Отмечу, что досудебное расследование проводится по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если сельчанина все же признают виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы. Прокурор Жамбылского района СКО Талгат Тулегенов

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