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От конго-крымской лихорадки умерли четверо кызылординцев

Кызылординская область клещи лихорадка Фото: pixabay
При отдыхе на природе специалисты посоветовали использовать специальные репелленты, отпугивающие клещей, а также носить белую одежду, сообщает Zakon.kz.

Вирус сейчас свирепствует в Кызылординской области. Умершие – трое мужчин старше 30 лет и ученик 11-го класса, сообщает КТК.

Летальные исходы зафиксировали в Жалагашском, Шиелийском районах и в самом областном центре. Еще 10 жителей региона, у которых тоже подтвердился опасный диагноз, сейчас проходят лечение. Также определен контактный круг – это 211 человек, всех их взяли под наблюдение.

Нынешним летом количество случаев укусов клещей увеличилось в три раза. Именно они являются основными переносчиками. Растет и карта распространения вируса. При этом санэпидемиологи настаивают, что в неблагополучных районах проводили все обеззараживающие обработки.

Контактировавшие с больными – это 211 человек – взяты под медицинское наблюдение. Среди них заболевших не выявлено. Во всех очагах проведены энтомологические исследования и дезинфекция. специалист по связям с общественностью ДСЭК Кызылординской области Айман Жанахаева

В ДСЭК попросили жителей региона, занятых в животноводстве, сельском хозяйстве, работать в спецодежде, перчатках. В случае укуса специалисты настаивают – ни в коем случае не заниматься самолечением.

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Данияр Кунафин
Кызылординская область
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