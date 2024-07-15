Мужчина умер от конго-крымской лихорадки в Шымкенте

61-летний мужчина после укуса клеща скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 июля Оtyrar.kz, в Шымкенте трое человек заразились конго-крымской геморрагической лихорадкой. Двое из них получили лечение в инфекционной больнице и были выписаны домой.

"Как рассказали в городском управлении здравоохранения, еще один мужчина, 61-летний житель Сайрамского района, поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Его госпитализировали в отделение реанимации, где он пролежал три дня и получал необходимое лечение. Несмотря на усилия врачей, не приходя в сознание мужчина скончался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас под подозрением находится еще один пациент, его анализы на конго-крымскую геморрагическую лихорадку проверяют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Алматы с начала весны в медицинские организации с укусами клещей обратились 1927 пострадавших.

